Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! Hakan Fidan, Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebilir - Son Dakika
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Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! Hakan Fidan, Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebilir

Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! Hakan Fidan, Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebilir

30.05.2023 08:34

2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi perşembe veya cuma günü açıklaması bekleniyor. Mevcut bakanların düşünülmediği Kabine için sürpriz isimler gündeme gelirken, bunlardan biri de Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan. 13 yıldır bu görevde olan Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan Enerji Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Alpaslan Bayraktar'ın da bakan olacağı konuşuluyor.

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrasında gözler yeni kurulacak Kabine'ye çevrilmiş durumda. Erdoğan'ın perşembe ya da cuma günü açıklaması beklenen Kabine'ye sürpriz isimlerin gireceği konuşuluyor.

HAKAN FİDAN'IN ADI KABİNE İÇİN GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile 13 yıldır MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın adı kabine için geçiyor.

Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! Hakan Fidan, Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebilir
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan.

DIŞİŞLERİ YA DA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GELEBİLİR

Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Dışişleri Bakanlığı için adı dile getiriliyor.

HACIMÜFTÜOĞLU'NUN BAKAN OLMASI BEKLENİYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı'nın da bakan olabileceği belirtiliyor. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun da Milli Savunma Bakanlığı için adı geçiyor. Trabzonlu olan Hacımüftüoğlu'nun bakan olması bekleniyor.

Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! Hakan Fidan, Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebilir
Alpaslan Bayraktar.

ALPASLAN BAYRAKTAR ENERJİ BAKANI OLABİLİR

Enerji Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Alpaslan Bayraktar'ın da bakan olacağı konuşuluyor. Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı olan Bayraktar'ın Enerji Bakanlığı'na gelmesi bekleniyor. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın adı da Enerji Bakanlığı için geçiyor.

SİNAN OĞAN'IN DA ADI BAKANLIK İÇİN GEÇİYOR

Afet ve Göçişleri adı altında iki yeni Bakanlık oluşturulması planlanıyor. Sinan Oğan'ın da adı bakanlık için geçiyor. Halen parti yönetiminde yer alan bazı isimler de kabineye girebilecek.

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Son Dakika Politika Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! Hakan Fidan, Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebilir - Son Dakika


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