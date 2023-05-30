28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrasında gözler yeni kurulacak Kabine'ye çevrilmiş durumda. Erdoğan'ın perşembe ya da cuma günü açıklaması beklenen Kabine'ye sürpriz isimlerin gireceği konuşuluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile 13 yıldır MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın adı kabine için geçiyor.
Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Dışişleri Bakanlığı için adı dile getiriliyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı'nın da bakan olabileceği belirtiliyor. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun da Milli Savunma Bakanlığı için adı geçiyor. Trabzonlu olan Hacımüftüoğlu'nun bakan olması bekleniyor.
Enerji Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Alpaslan Bayraktar'ın da bakan olacağı konuşuluyor. Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı olan Bayraktar'ın Enerji Bakanlığı'na gelmesi bekleniyor. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın adı da Enerji Bakanlığı için geçiyor.
Afet ve Göçişleri adı altında iki yeni Bakanlık oluşturulması planlanıyor. Sinan Oğan'ın da adı bakanlık için geçiyor. Halen parti yönetiminde yer alan bazı isimler de kabineye girebilecek.
Son Dakika › Politika › Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! Hakan Fidan, Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebilir - Son Dakika