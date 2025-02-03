Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizi bu dönemde yalnız bırakmamamız gerekiyor.

03.02.2025 21:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizi bu dönemde yalnız bırakmamamız gerekiyor. Ramazan-ı Şerif öncesinde Gazzeli mazlumlara daha fazla destek olma çağrımı bugün bir kez daha tekrarlıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, son Kabine Toplantısı'ndan bugüne hem il kongrelerinde teşkilatlarla buluştuklarını hem bölgedeki gelişmeleri anbean takip ettiklerini hem de eser ve hizmet siyasetiyle reform çalışmalarından ödün vermediklerini vurguladı.

Erdoğan, 2025-2029 dönemini kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni 23 Ocak'ta milletin ve yargı camiasının takdirine sunduklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı 4. Strateji Belgemiz ile pek çok alanda kayda değer adımlar atıyoruz. Vatandaşlarımızda ciddi şikayetlere sebep olan trafik emniyetini tehlikeye atanlar ile düğün, nişan, asker uğurlama gibi sebeplerle silahla ateş edenlere yönelik cezaları önemli ölçüde artırıyoruz."

Kamuoyunda yaygınlaşma emareleri gösteren "cezasızlık" algısının önüne geçecek uygulamaları ve tedbirleri de devreye alacaklarını ifade eden Erdoğan, Yargı Reformu Stratejik Belgesi hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

"Barış, adalet ve kalkınma için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin 23 Ocak'ta Türkiye'ye yaptığı ziyaretin, Ruanda'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması dolayısıyla son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan 4 anlaşmayla bu ziyareti taçlandırdık. Afrika kıtasındaki tüm ülkelerle kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi daha da geliştirmek arzusundayız. 11 Aralık'ta ev sahipliğimizde, Etiyopya ile Somali arasında gerçekleşen tarihi zirve ve mutabakat ülkemizin duruşunu ve kıta ülkeleri nezdindeki itibarını göstermesi açısından önemli bir referanstır. İnşallah bundan sonra da barış, adalet ve kalkınma için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabulümüzde bu ülkedeki ve Balkanlar'daki güncel gelişmeleri ele aldık. Türkiye Azerbaycan, Özbekistan dışişleri ticaret ve ulaştırma bakanlarını kabulümüz, Türk dünyasıyla iş birliğine atfettiğimiz önemin bir nişanesiydi. Türk dünyası olarak merhum İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarına uygun şekilde her alanda dayanışmamızı güçlendiriyoruz."

Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle Gazze'deki son durumu detaylıca değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin katkılarıyla sağlanan ateşkes mutabakatının kalıcı hale gelmesi için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını açıkça ifade ettiğini dile getirdi.

"Gazzeli kardeşlerimizi bu dönemde yalnız bırakmamamız gerekiyor"

Erdoğan, Hamas heyetinin de Türkiye'nin Filistin davasına ve Gazze halkına verdiği güçlü destek için müteşekkir olduklarını söylediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Esir ve tutuklu takasları, İsrail'in tüm kışkırtmalarına rağmen devam ediyor. 15 aylık ağır ablukanın ve yıkımın ardından Gazze'ye insani yardımlar da girmeye başladı. Şunu tüm samimiyetimle belirtmek isterim, Gazzeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına, vatanlarına sahip çıkma iradelerini gördükçe onlara olan saygımız daha da artmaktadır. İsrail tarafından salınan tutuklular ile Hamas'ın bıraktığı esirler arasındaki devasa farka bakmak bile zihniyet farkını görmek için kafidir. Gazzeli kardeşlerimizi bu dönemde yalnız bırakmamamız gerekiyor. Ramazan-ı Şerif öncesinde Gazzeli mazlumlara daha fazla destek olma çağrımı bugün bir kez daha tekrarlıyorum."

"TİGEM'deki gebe büyükbaş hayvanları, uygun maliyetlerde üreticilerimize vereceğiz"

30 Ocak'ta kura töreni heyecanını paylaştıkları 1075 hakim ve savcıyı tebrik edip, vazifelerinde başarılar dileyen Erdoğan, yarıyıl tatili sonrasında bugün okulları, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşan tüm öğrencilere zihin açıklığı temenni etti.

Erdoğan, tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarını çok yönlü şekilde sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi ile hayvancılık yapan aile işletmelerimizi güçlendirmeyi, gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha fazla yer almalarını amaçlıyoruz. Halihazırda faaliyette olan aile işletmelerinin yanı sıra ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar bu projeden istifade edebilecek. Proje kapsamında TİGEM işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları, uygun maliyetlerde üreticilerimize vereceğiz. Üreticilerimiz, Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Üreticilerimizin bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız. Ayrıca, üreticilerimiz hayvanlarını TARSİM'den bir yıl sigortalı olarak alacak. Bunun da bedeli devletimiz tarafından ödenecek. Projede 15 olan hayvan sayısını, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gençlerimizin yapacağı başvurularda 30 olarak uygulayacağız. Burada gayemiz bu mesleklerden mezun olmuş gençlerimizin kendi işlerini kurması ve kendi memleketlerine fayda sağlamalarıdır. Deprem bölgesindeki üreticilerimize bu projede de öncelik vereceğiz. Hayvancılıkta yerli ve yeterli üretime ciddi katkı sunacak projenin hayırlı olmasını diliyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika
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