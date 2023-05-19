Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazından sonra sıradaki hedefin Gabar olduğunu vurgulayarak: Halkımız istifade edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazından sonra sıradaki hedefin Gabar olduğunu vurgulayarak: Halkımız istifade edecek

19.05.2023 09:21

Katıldığı programda Gabar Dağı'ndaki petrol üretim çalışmaları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz gazını 1 ay ücretsiz halkımıza ulaştırdık. Şimdi sırada Gabar var. Gabar petrolünü de çıkardığımız andan itibaren halkımız istifade edecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"HALKIMIZ ONDAN DA İSTİFADE EDECEK"

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak Gabar Dağı'ndaki petrol üretim çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, "Karadeniz Gazı'nı ülkemize kazandırmamızdan sonra yaptıklarımızı gördünüz. Karadeniz Gazı'nı 1 ay müddetle ücretsiz olarak halkımıza ulaştırdık mı? 1 yıl boyunca mutfakta, yüzde 25 indirimle vereceğimizi halkımıza duyurduk mu? Şimdi sırada neresi var? Gabar. Ondan da halkımız istifade edecek" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan araç sahiplerini heyecanlandıran sözler: Gabar'daki petrolden halkımız istifade edecek

KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

Açıklamasının devamında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "Bu Kılıçdaroğlu'nun el ele, kol kola olduğu, o teröristler sebebiyle Gabar petrolü yıllarca çıkarılamamıştır. Gabar'da bulduğumuz petrolü yeni keşiflerle zenginleştirip belirli seviyeye getirdiğimizde, akaryakıtta da aynısını yapacağız. Vergileri düşürerek, esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak insanımızı rahatlatacağız. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda benzer adımlar atıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin sırtına yeni yükler bindirerek değil, milletimizin yükünü hafifleterek inşa edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan araç sahiplerini heyecanlandıran sözler: Gabar'daki petrolden halkımız istifade edecek

"ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ, HİÇ KİMSE KAYBETMEYECEK"

Açıklamasının devamında cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerine de değinen Erdoğan, "Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek. Geçmişte bu adımları atamasın diye, ülkemizin önüne nice tuzaklar kuruldu. Tek parti faşizminden darbelere, koalisyonlu yıllardan terör örgütlerinin üzerimize salınmasına kadar yaşadığımız her musibetin gerisinde, Türkiye'yi oyun dışında tutma niyeti vardı. Bize bu sinsi oyunu bozduğumuz için düşmanlar. Şayet ülkenin kaynaklarını Londra tefecilerine akıtmaya devam etseydik, milletimizin köken, mezhep ve meşrep tartışmaları üzerinden ayrıştırılmasına göz yumsaydık inanın bizden kıymetlisi olmazdı. Ama biz sadece Allah'ın rızasını, milletimizin desteğini, insanımızın hayır duasını istedik. Ülkenin imkanlarını, milletin emrine verince yollar da yapılıyor, afetlerin altından da kalkılıyor. Her kesimin taleplerine de cevap verilebiliyor. Bu bereketin gerisinde millet için çalışmak, millet için mücadele etmek, millet için alın teri dökmek vardır. Eksiklerimiz şüphesiz vardır. Hatasızlık iddiası her şeyden önce bizim inancımıza uymaz. Fakat şundan emin olunuz. Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, milletimizin huzuru ve refahı için verdiğimiz mücadele sonuna kadar samimiydi" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Ferdi dayfur: Kilicdaroglu inhaler teslim edip turk ordusunu yaya birakmaya calisiyor eskiden terorist aranan gabarda petrol ariyoruz bunu kilicdaroglu yapamaz Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Toros Dağları, Karadeniz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazından sonra sıradaki hedefin Gabar olduğunu vurgulayarak: Halkımız istifade edecek - Son Dakika


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