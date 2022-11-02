Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine sert çıktı: Senin içinde zaten şu anda kuru sulu içenler var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine sert çıktı: Senin içinde zaten şu anda kuru sulu içenler var

02.11.2022 23:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuyla ilgili iddialarına sert çıktı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Sen şu anda uyuşturucu baronlarına zemin hazırlıyorsun. Senin içinde zaten şu anda kuru sulu içenler var. AK Parti iktidarına bu yakıştırmayı yapamazsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından en dikkat çekici olanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta içinde gündeme getirdiği uyuşturucuyla ilgili iddialarıydı.

"BÖYLE DENSİZLİK OLUR MU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu parasıyla cari açık kapatıldığına yönelik iddialarına sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay Kemal Amerika'daki 8 saatlik ortadan kayboluşunun gizemini bu iftiralarını aydınlığa kavuşturuyor. Bay Kemal kendisine ezberlettiklerini şu anda konuşuyor. 'Ben Atatürk'ün partisiyim' diyerek kendini gizlemeye çalışıyor. 1 hafta içerisinde silahlı kuvvetlerimize hakaret ettiler, kimyasal silah dediler, Tabipler Odası'ndaki kadını da yaktılar. Türkiye Cumhuriyetini uyuşturucu kaçakçılığı iftirasını attılar. Böyle densizlik olur mu? Bu nasıl siyasettir" dedi.

"BU ŞEKİLDE KENDİLERİNİ KURTARAMAZLAR"

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu baronlarına zemin hazırladığını savunan Erdoğan, "Metrolarımız, havalimanlarımız ortada, utanmadan sıkılmadan cari açığı uyuşturucu ticaretiyle kapattığımızı söylüyor. Ticaret Bakanımız bugüne kadar en büyük büyümeyi yakaladık diyor. AK Parti iktidarı uyuşturucu ile mücadelede temayüz etmiş olan iktidar. Sen şu anda uyuşturucu baronlarına zemin hazırlıyorsun. Senin içinde zaten şu anda kuru sulu içenler var. AK Parti iktidarına bu yakıştırmayı yapamazsın. Bizim Güneydoğu'da mücadelemiz uyuşturucu kaçakçılarıyla. Terör uyuşturucudan kaynaklanıyor. Şu anda tutuklanmış Tabipler Odası Başkanı'nı savunuyor. Bu kadın silahlı kuvvetlerimize bu yakıştırmayı nasıl yapar? Bunlar, birbirinin adeta ete kemiğe bürünmüşü. Bu şekilde kendilerini kurtaramazlar. Gerek silahlı kuvvetler olarak gerek bizler yakın markajda takip ediyoruz. Yargıda da bunları kovalamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MİLLETE İHANET EDİYORLAR"

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bunlar Millet İttifakı diyerek ortada millete ihanet ediyorlar. Onun adı illet veya zillet. Bizimki ise cumhur ittifakı. Yakında o zillet ittifakı zaten dağılacak. Ömrü fazla uzun değil, olmaz da. Renkleri çok farklı. Cumhur ittifakı olarak böyle derdimiz yok. Biz hedefimize kilitlenmişiz. Türkiye Yüzyılı'nda sayın Bahçeli ile beraberiz. Beraber yürüdük biz bu yolda. İnşallah beraber seçime gireceğiz. Bütün köyleri, ilçeleri sayın Bahçeli ve ekibi dolaşıyor. Biz de illerimizde mitinglere devam ediyoruz. Cumartesi Gaziantep'te halkımızla bütünleşeceğiz. Akabinde kadın ve gençlerle özel program yapacağız.

"SİYASETİ KİRLETTİLER"

Bunlar ahlaksızlığın, kanun tanımazlığın en açık örnekleri. Bay Kemal bunları savunuyor. O da aynı karaktere sahip. Bunlar cibiliyet itibariyle sıkıntılı. Adalet Bakanı takibatı yapıyor. Süratle bunların dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Bunlar siyaseti kirlettiler, parlamentoyu kirlettiler. Atatürk sağ olsaydı bunları kapının önüne koyardı. Bay Kemal'de ne böyle bir cesaret, ne böyle hukuk anlayışı var. Biz her şeyi yargıya bırakıyoruz. Yalova'daki mahkeme heyetinin dava açmasından yanayız. Bunun adı çamur siyasetidir. CHP'li milletvekilleri vekillik görevini teröristi savunmak olarak anlıyor. Türkiye'de bağımsız mahkemelerin bulunduğunu CHP'lilere de öğreteceğiz."

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine sert çıktı: Senin içinde zaten şu anda kuru sulu içenler var - Son Dakika


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