Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye, Ataşehir'de Can Göktuğ Boz isimli şahsın samuray kılıçlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz'in yasını tutuyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan geçtiğimiz günlerde Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etmişti. Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

ÖNCE TELEFONLA ARADI

Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah" demişti. Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah" diye konuşmuştu.

AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Başak Cengiz'in evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, davayla ilgili devletim gerekli birimlerinin takipte olduğunu ve şahsın hak ettiği cezayı alması için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirdi.