Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kırım" mesajı: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kırım" mesajı: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız

Son Güncelleme: 23.08.2023 16:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye'nin, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri savunduğunu söyledi. 3. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderen Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavrımızı da muhafaza ediyoruz." dedi.

3. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımadığını, çünkü bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden bu yana savunduklarını söyleyerek, " Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavrımızı da muhafaza ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KIRIM ZİRVESİ'NE VİDEO MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Konuşmasına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, devlet ve hükümet başkanları, Kırım Tatarlarının milli lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu, Kırım Tatar Türkü soydaşlarını ve diğer katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Kırım Platformu'nun üçüncü zirvesinde video mesaj marifetiyle de olsa hitap etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Erdoğan, bu vesileyle Ukrayna'nın Bayrak Günü'nü ve Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla tesis edilen bu platformun, Kırım konusunda vermek istedikleri mesajlara güç katacağına inandığını vurguladı.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANA TAVRIMIZI MUHAFAZA EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavrımızı da muhafaza ediyoruz. Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de önceliklerimiz arasındadır.

"SAVAŞIN KAZANANI, BARIŞIN DA KAYBEDENİ OLMAZ"

Bu vesileyle, gözaltında bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve arkadaşlarının serbest bırakılmalarına dair beklentimizi tekrarlıyorum. Hep söylediğim gibi savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bu anlayışla yaklaşık iki senedir devam eden savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi gerektiğine dair kanaatimizi koruyoruz. Bu süreçte akan kanın durması, en azından tarafların müzakere masasına hazırlanması için iletişim kanallarının açık tutulması adına yoğun çaba harcıyoruz."

"ARABULUCULUK GAYRETLERİMİZİ YILMADAN DEVAM ETTİRME KARARLILIĞINDAYIZ"

Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmaları sürdürdüklerini, bu süreçte gerilimi daha fazla artıracak ve Karadeniz'deki sükunete zarar verecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan devam ettirme kararlılığındayız. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya nefes aldıracaktır. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyor, bölgemizin en kısa zamanda barış iklimine tekrar kavuşmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Kırım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kırım' mesajı: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Fenerbahçeli pilottan tüyleri diken diken edecek konuşma
17:35 BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasından kapıyı kapatıp korumalarını dışarıda bıraktılar
17:08 İsmail Kartal'ın rotasyon talebini Tadic reddetti: Ben alışığım
16:59 Bakanlıktan o iddialara ilişkin açıklama: Hükümlülerin kaçması haberleri gerçeklikten uzak
16:53 Arap futbolunu özetleyen kare! Ronaldo'nun eski takım arkadaşından büyük görgüsüzlük
16:43 Brezilya'da otobüsün penceresinden arkadaşlarına el sallayan 13 yaşındaki çocuk, kafasını direğe çarparak hayatını kaybetti
16:34 Dünyaca Ünlü Şarkıcı Billie Eilish, Tarifeli Uçakta Görüntülendi
16:26 Bakan Yumaklı'dan yangında mücadele eden kahramanlara övgü
16:19 Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı
16:17 Fenerbahçe'den apar topar gönderilen Bruma, Portekiz'de tarih yazıyor! Milli takıma geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 18:24:34. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kırım" mesajı: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement