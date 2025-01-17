Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya'mızın bölünmüş yol uzunluğunu tam 1286 kilometreye çıkardık - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya'mızın bölünmüş yol uzunluğunu tam 1286 kilometreye çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya\'mızın bölünmüş yol uzunluğunu tam 1286 kilometreye çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya 8. İl Olağan Kongresi'nin ardından beraberindeki bakanlarla 'Konya Çevre Yolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne katıldı.

17.01.2025 18:30  Güncelleme: 18:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya 8. İl Olağan Kongresi'nin ardından beraberindeki bakanlarla 'Konya Çevre Yolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu, batı ve kuzey, güney istikametindeki ulaşım ağlarının adeta kavşak noktası olan Konya'nın kara, demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi temel önceliklerimizden biridir. Şu rakamı özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya güncel rakamla 146, 7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şehrimizi kuzeyde Ankara ve Eskişehir'e, batıda Isparta, Afyonkarahisar ve oradan İzmir'e, doğuda Aksaray, Niğde ve oradan Kayseri'ye güneydeyse Antalya, Karaman ve Mersin'e bölünmüş yollarla bağladık. Ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü inşa ederek, Konya'nın Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ne kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşımını temin ettik. Şurası da çok önemlidir. Konya'mızın 2002 yılında 167 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 22 yıl içinde tam 1286 kilometreye çıkardık" dedi.

6 MİLYAR LİRA TASARRUF

Erdoğan, açılan yolla 6 milyar lira tasarruf sağlanacağını belirterek, şunları söyledi: "Konya'mızın şehir içi ve şehirler arası ulaşımdaki merkezi konumunu güçlendirecek tarım, ticaret ve sanayi birikimini çok daha üst seviyelere taşıyacak kara yolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlk kısmı 22, ikinci kısmı 46, üçüncü kısmı ise 54 kilometre olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu, şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor. Projeyle Konya'nın transit trafik yükünü çevre yoluna aktaracak, şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacak Konya'mızın ulaşım imkanlarını çeşitlendirmiş olacağız. Böylelikle şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız. Projemizin birinci kısmını 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açmıştık. Bugünse ikinci kısmın Afyonkarahisar ve Aksaray aksındaki 30 kilometrelik kesimini ulaşıma açıyor, hizmete sunuyoruz. 3 adet köprü, 3 adet köprülü kavşak, 1 adet viyadük, 18 adet alt geçit ve 57 adet menfezin yer aldığı bu kesime tam 44 bin adet fidan diktik. İkinci kısmın geriye kalan 16 kilometrelik bölümü, Aksaray- Adana aksı arasındaki 16 kilometrelik kesiminde çalışmalara devam ediyor. Afyonkarahisar-Aksaray aksı arasındaki 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 kilometre katedilerek sağlanan ulaşımı, 10 kilometre kısaltmış oluyoruz. Aynı şekilde seyahat süresini 49 dakikadan, 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon emisyonunu tam 81 bin 400 ton azaltıyoruz."

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya'mızın bölünmüş yol uzunluğunu tam 1286 kilometreye çıkardık - Son Dakika

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