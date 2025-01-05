Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını çeyrek altın cinsinden hesaplamak anlaşılan sayın Özel'in bayağı vaktini alıyor"

"CHP'nin genel başkanı Ankara'da hızlı trene karşı çıkıyor. Ama Kars'a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa otobüsün üstünde onu söylüyor"

"Allah'ın suyundan para alınır mı diyen siz değil miydiniz Bay Özel? Ne oldu da 5 senede suyun fiyatına 10 kat zam yaptınız"

TRABZON - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin kötürüm halinin üzerlerindeki yükleri daha da ağırlaştırdığını söyledi.

AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında CHP'ye ve Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Erdoğan "Dün biliyorsunuz Samsun ve Ordu'dayım. Orada CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e bazı sorular sordum Marmara ve İç Anadolu bölgelerimiz ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak olan hızlı demir yolu hattına CHP olarak niçin karşı çıktıklarını, bu projeden niçin rahatsız olduklarını açıklamasını istedik. CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığının arkasında hangi sebeplerin yattığını sayın Özel'in açığa kavuşturması gerektiğini ifade ettik. Hazır elinde hesap makinesiyle kuyumcu kuyumcu dolaşırken CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hatta bu konuda hesap uzmanı olan Bay Kemal'den yardım almasının bizim açımızdan mahsur olmadığını vurguladım. Sayın Özel, henüz bu konuda akla, mantığa uygun bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını çeyrek altın cinsinden hesaplamak anlaşılan sayın Özel'in bayağı vaktini alıyor" dedi.

CHP'nin genel başkanının Ankara'da hızlı trene karşı çıkarken, Kars'a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa otobüsün üstünde onu söylediğini kaydeden Erdoğan "Yönettikleri belediyelerde sudan otoparka kadar her şeye yüzde bin ila yüzde 2 bin 500 arasında zam yapıyorlar. Ancak bakıyorsunuz Kars'ta doğal gaza indirim yapmaktan bahsediyor. Buradan Sayın Özel'e soruyorum. Madem milletin indirimli doğal gaz kullanmasını çok istiyordunuz. Peki EPDK'nın indirim kararını iptal ettirmek için niçin mahkemeye taşıdınız? Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a verdiğin sözleri İstanbul'da yerine getirmekten seni alıkoyan nedir? Öyle ya, indirebiliyorsan çağır büyükşehir belediye başkanını talimat ver, doğal gaz fiyatını anında düşürsün. Madem bu işler emredince oluyor, belediye şirketleri dağıtım bedellerinin yarısını vatandaştan almasın. Orta oyunu burada da bitmiyor. Meselenin daha vahim tarafı Sayın Özel'in doğalgaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı doğalgaza verdiğimiz desteklerden haberi bile yok. Sadece Karadeniz'deki keşfimizin sevincini milletimizle paylaşmak için sağladığımız desteğin tutarı net 87 milyar liradır. Geçen yıl vatandaşımızın her 100 liralık doğalgaz faturasının 65 lirasını devlet olarak biz üstlendik. Bununla da kaldı. 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını kamu olarak yine biz yüklendik. Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçede 472 milyar lira kaynak ayırdık. Yani enerji başlığında vatandaşlarımıza çok güçlü destekler veriyoruz" diye konuştu.

"Suya 5 yılda yüzde binden fazla zam yaptıklarını açıklasın"

"Sayın Özel onu bunu bıraksın da ucuzlatacağız dedikleri suya niye 5 yılda yüzde binden fazla zam yaptıklarını bir zahmet açıklasın" diyen Erdoğan "Bugün CHP'li belediyelerin olduğu birçok şehirde vatandaşlarımız şu faturalarının elektrik ve doğal gaz faturalarını geçtiğinden dert yanıyor. Allah'ın suyundan para alınır mı diyen siz değil miydiniz Bay Özel? Ne oldu da 5 senede suyun fiyatına 10 kat zam yaptınız. Dahası doğru dizgin, sulamadığınız en temel hizmetler için vatandaşın ümüğünü sıkmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim. 'Gaz, maz yok' dediğiniz Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı. Diğer sahalarımızla birlikte toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik. 'Her seçim öncesi petrol buluyorlar' dediğiniz Gabar'da da günlük üretimde 70 bin varilin üzerine çıktık Bay Özel. Hedefimiz 100 bin varil. İnşallah yakında bu rakama da ulaşacağız. Tüm bu destekleri verirken diğer taraftan da sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz. Halen 4 derin deniz sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisi ve destek gemilerinden oluşan dünyanın en modern filolarından birine sahibiz. Oruç Reis gemimiz Somali denizlerindeki 3 sahada çalışmalarına başladı. İnşallah bu çalışmalardan da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Enerjide tam bağımsız Türkiye bu hedefe ulaşıncaya kadar gece gündüz demeden çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Dikkate alınacak hiçbir fikirleri yok"

"Aslında sayın Özel'e ve CHP'ye bugün yüklenmek istemiyordum" diyerek konuşmasını sürdüren Erdoğan "Sizde takip ediyorsunuz CHP'nin eski ve yeni kadroları arasındaki güç mücadelesi onları zaten yeteri kadar hırpalıyor. Parti içinde iktidar kavgası. Bizans'ı çırak çıkartacak ayak oyunları hiç ama hiç eksik olmuyor. CHP'nin derdi Sayın Özel'e yeter de artar bile. Bay Kemal'in dem vuramadığı siyasi ihtirasları kendi başına ayrı bir tez konusu olur. Karşımıza çıktığı tüm seçimleri kaybetti. Son olarak biraz şaibeli de olsa kurultay da kaybetti ama siyasetten emekli olmayı bir türlü işine sindiremedi. Partisi tarafından artık istenmediğini bir türlü kabullenemedi. Kendini hatırlatmak için sürekli fırsat kolluyor. Bunun içinde çok çirkin bir dille devamlı bize sataşıyor. Ne iç politikaya ne dış politikaya ne de enerji gibi stratejik konulara dair dikkate alınacak hiçbir fikirleri yok. Kendilerince siyaset yapmaya çalışıyorlar. Fakat onu da kotaramıyorlar. Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor. Biz de bu anlayışla diğer 80 ilimizle birlikte Trabzon içinde koşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Trabzon'a 22 yılda 437 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını hatırlatarak şehirde devam eden projelerle ilgili bilgiler verdi. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gitmek üzere havalimanına geçti.