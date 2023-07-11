Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Biden ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Biden ile görüştü

11.07.2023 20:53

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Liderler Zirvesi'nde yapılan ikili görüşmenin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı." denildi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi , devlet başkanlarının ikili görüşmelerine de ev sahipliği yapıyor. Zirvede yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

ERDOĞAN, BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, zirvede hangi konu başlıklarının ele alındığı merak konusu oldu. Zirveye ilişkin ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

"SİYASİ, EKONOMİK, TİCARİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI"

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Biden ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "NATO Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki iş birliği imkânlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Biden görüşmesinde siyasi, ekonomik ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ele alındı
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Biden ile görüştü - Son Dakika


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