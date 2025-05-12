Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

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Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suç işleyenlerin, suçta kibirlenenlerin, kendini yasadan, devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz" dedi.

12.05.2025 15:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kimsenin yargıya parmak sallayamayacağını ifade eden Erdoğan, "Yargı mensuplarımızın ailelerinin hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi ister gazeteci olsun herkes anayasanın işlemesine yardımcı olmalıdır. Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz" dedi.

Sözlerinin devamında "4. yargı reformu strateji belgesi ile çalışmalarımızı daha da öteye taşıdık" diyen Erdoğan, "Cezasızlık algısının önüne geçecek düzenlemeleri kamuoyu ile paylaştık. Yapanın yanına kar kalıyor anlayışının toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Kanunlara uyan vatandaşlarımızın hakkının korunmasında kararlıyız. Suç işleyenlerin, kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu önemli günün Danıştay ve yüksek mahkemelerimiz başta olmak üzere yargı camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Halihazırda vazifelerini büyük titizlikle sürdüren Danıştay ailemizin tüm üyelerine rabbimden üstün muvakkatiyleler diliyorum. Bizim inancımızda varlık adalet üzerine yaratılmıştır. Adalet hikmeti ilahinin yer yüzünde tecelli etmesi ancak bu ölçü ekseninde tesis edilmesidir. Adalet terazisindeki en küçük sapma telafisi mümkün olmayan sonuçlara gebedir. Güçsüzün güçlüye asla ezdirilmemesi bu bakımdan önemlidir. Atalarımız 'Zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar' demişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Danıştay'ımız 157 yıldır böylesi hayati bir görevi yürütmektedir. Kamu ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır. Devlet adaletle hükmederse devlettir. Haksızlığa yol veren, mağduriyetleri gideremeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez. Adaletin sarsıldığı ülkede huzuru güveni demokrasi ve barışı tesis edemezsiniz. Hakim ve savcılarımız çok önemli bir mesuliyeti yerine getirmektedir. Etkin, hızlı ve erişilebilir adalet hükümetimizin önceliklerinin en başındadır. Yargının güçlendirilmesi için bugüne kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Reform ve strateji belgelerimiz ile bunu destekledik. Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bırakıp yerine hukukun üstünlüğü ilkesini egemen kıldık. Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine milletin darbecilere hak ettiği hükmü giydiren yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Çok geniş yelpazede yargıdaki hizmetlerimizi genişlettik. 2002'de 146 olan ilk derece mahkemesini 233'e yükselttik, hataları asgari seviyeye indirecek şekilde istinaf incelemesi yapmak üzere bölge idare mahkemelerini 9 bölgede hayata geçirdik.

"KENDİNİ YASADAN ÜSTÜN GÖRENLERİN TEPESİNE BİNECEĞİZ"

4. yargı reformu strateji belgesi ile çalışmalarımızı daha da öteye taşıdık. Cezasızlık algısının önüne geçecek düzenlemeleri kamuoyu ile paylaştık. Yapanın yanına kar kalıyor anlayışının toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Kanunlara uyan vatandaşlarımızın hakkının korunmasında kararlıyız. Suç işleyenlerin, kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz.

"FETÖ İLE MÜCADELEDE ZAFİYETİN AĞIR BEDELİ OLUR"

Ortaya çıkan onca ihanetten sonra bile millete devlete pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek devam edecektir. Su uyur ama FETÖ'nün hücreleri uyumaz gerçeği operasyonlarla kendini bir kez daha hatırlatıyor. FETÖ ile mücadelede zafiyetin ağır bedelleri olacaktır. Tarih, ibret alınmazsa tekerrür eder. Acıların, ihanetlerin tekrarının önüne tarihten ibret alarak geçebiliriz. Diğer türlü umudunu Türkiye'nin güçlenmesine bağlamış mazlumlara karşı ihanet etmiş oluruz. Yargımızın da dikkat ve teyakkuzu göstereceğine inanıyorum.

"KİMSE YARGI MERCİLERİNE PARMAK SALLAYAMAZ"

Yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz. İç kalemizin güçlendirilmesinde attığımız adımlarda sizlerin de desteğini bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Necdet null:
    akp li olunca dokunmak yok adelet olsa Melih gökçek yargılanırdı 192 22 Yanıtla
  • 124212421:
    reis elinden geleni yap 27 153 Yanıtla
  • Ali Halici:
    önce kendi tepene bin loooo 121 22 Yanıtla
  • Ali Kaptan:
    Reisim anayasa kararını tanımıyorum diyen sen değilmiydin 119 13 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Yargı mı kaldı adalet mi kaldı bu ülkede yargı mensupları senin emrinde sen ne talimat verirsen aynen yerine getiriyorlar. Adı cumhuriyet savcısı ama gel gör ki durum öyle değil sarayın savcısı. Bunların farkında olupta eleştirdiğin zaman adalet sistemini hemen sanki yargı bağımsızmış gibi konuşuyorsun. Ama 116 9 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Kendi adamlarımız hariç cümlesini eklemesi lazımdı 61 5 Yanıtla
  • Gökhan Öcal:
    Haberlerin arasında yapay zekayla para kazanılıyor denen bir reklam var sakın aman sakın düşmeyin o tuzaga 35 3 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Türkiye Çumhurbaşkanımız R.T.Erdoğan ne karar verirse, geri kalana saygı duymak düşer. Saygı duymayan zaten Vatan Haini huzursuzluk çıkarçılık kin ve nefret peşindedir. 8 28 Yanıtla
  • ender3316:
    ayak yapma ne kartlarını kabul etmişsin bide kabadayılık yapıyor ya yemezler 31 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    akkoyunlar 18 5 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    SEN ÖNCE ZAM YAPANLARIN TEPESİNE BİN DİYECEĞİM AMMA BAŞINDA SEN GELİYORSUN 0 ZAM YAPMAYI SENDEN ÖĞRENDİLER. 18 4 Yanıtla
  • osman k:
    Suç işleyenlerin, suçta kibirlenenlerin, kendini yasadan, devletten üstün görenlerin "tepelerine binmeye devam edeceğiz" kısmını çıkarıp sonuna "yeridir" başında "AKP" yazılınca değişik bir anlam çıkıyor. 15 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ya şu benim yorumlarımdan sürekli ne istersiniz. Çocuk oyuncağı gibi önce yayınlayıp sonra geri kaldırıyorlar. 12 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Bu ülke hiç bu kadar kötü hale düşmedi halk aç perişan yargı sadece ampule var yokluk yoksulluk ve sefaletse diz boyu halk artık bıktı yeter diyor anlayana 6 4 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Ne kadar tiye alsanız alay geçsenizde yada muhalif bir ifadeye sahip olsanız harekete geçmeden neticeye ulaşamazsınız bunlar sallamaya devam ederler çünkü umurlarında bile değil hayatları palavra olmuş hergün başka senaryo başka manipülasyon bankalar ev kiraları gıda sektörü vatandaşın kanını ruhunu emiyor bunlarda cenabül allah yukarda enflasyon döştööğğ yav imtihan falan değil bu deney deney millette akıl makıl kalmadı 8 2 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak:
    Her nefis ölümü tadacaktır, Şöyle veya böyle, Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir. Bir kavim gelir bir kavim gider. Kimse ebedi değildir. Ebedi olan büyük Allah tır. 5 1 Yanıtla
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