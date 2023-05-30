Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve enflasyon olacak - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve enflasyon olacak

30.05.2023 15:06

TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası yeni yol haritasını paylaştı. Erdoğan, "Deprem bölgesinin yaralarını sarmak önceliğimiz olacak. Bir diğer konu başlığımız enflasyon olacak, vatandaşımızı ezdirmeme politikamıza sıkı sıkı bağlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda seçim sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNCELİK DEPREMİN YARALARINI SARMAK"

Yeni dönemde yapılacaklardan bahseden Erdoğan, "Elbette seçim sürecini tüm yönleriyle enine boyuna değerlendireceğiz. Şimdi gündemimizdeki esas konulara odaklanabileceğiz. Dünden itibaren çalışmaya başladık. Depremlerin yaralarının sarılması en öncelikli işimiz. Her şehrimize 3-4 kez giderek yanlarında olduğumuzu gösterdik. 180 bine yakın konutun inşası başladı. Deprem bölgesinde 319 bini ilk 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konut inşa edeceğiz. Biliyorsunuz bunu İzmir'de depremden sonra hemen gerçekleştirdik. Şahsımıza çok güçlü destek veren deprem şehirlerine teşekkür ediyorum." dedi.

"VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEME POLİTİKASINA SIKI SIKI BAĞLIYIZ"

İkinci konu olarak enflasyonu ele alacaklarını belirten Erdoğan, "Bir diğer konu enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntılardır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. 21 yıldır bundan taviz vermedik. Türk ekonomisinin yıllarca başını ağrıtan enflasyonu tek haneli rakamlara indiren bizdik yine biz olacağız. Bunun olumlu sonuçlarını hepimiz birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve enflasyon olacak

"SALDIRILARI BERABER PÜSKÜRTTÜK"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "81 vilayetimizde faaliyet gösteren 365 oda ve borsamızın tamamını 1,8 milyona yaklaşan üyenin hepsini birer Alperen olarak görüyoruz. Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Ne yaptıysak beraber yaptık. Sırt sırta vererek beraberce başardık. Demokrasimize yönelik tehditlere sizlerle beraber göğüs gerdik. Ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan saldırıları beraber püskürttük. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleri ile beraber tanıştırdık.

"FARKLI HESAPLARLA HAREKET EDENLERİ ARAMIZA SOKMAYACAĞIZ"

Türk ekonomisini her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında beraber büyüttük. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına beraber getirdik. Kişi başı geliri 3 bin 600 dolardan alıp 10 bin 650 dolara beraber yükselttik. İş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamı 32 milyona yine beraber ulaştırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara, turist sayımızı 12,8 milyondan 51,5 milyonun üzerine beraber çıkardık. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili Togg projesini sizlerin de sahiplenmesiyle beraber gerçeğe dönüştürdük. Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarı hikayesini kamu-özel sektör dayanışması içinde hareket ederek beraberce yazdık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve enflasyon olacak

"SİZLERİN DESTEĞİNE GÜVENİYORUM"

Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız. İş dünyası ile sivil toplumu ile siyaset kurumu ile el birliği, gönül birliği içinde inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşmamız noktasında üzerlerine düşen görevleri en güzel şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Ben sizlerin desteğine güveniyorum.

"DEMOKRASİMİZE YAKIŞIR BİR OLGUNLUKLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tarihimizin en önemli seçim süreçlerinden birini önceki gün itibarıyla hamdolsun başarıyla tamamladık. 14 Mayıs'ta seçimlerin Meclis boyutu neticelenmişti. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı aşaması da sonuçlanmış oldu. Her iki seçimi de demokrasimize yakışır bir olgunlukla gerçekleştirdik. Hiç bir müessif hadisenin yaşanmasına izin vermeden rekor bir katılımla vatandaşlık görevimizi ifa ettik. Adeta yüzdre 90'lara dayanan bir katılım. Buradan bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, iş dünyamıza hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.

"ANASOLU İRFANI BİR KEZ DAHA SİYASET MÜHENDİSLİKLERİNE GALİP GELDİ"

Elbette seçim sürecini tüm yönleriyle enine boyuna değerlendireceğiz. Aynı şekilde sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri de çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlamı gerekse sonuçları itibarıyla ülke olarak bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Milletimiz tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi istiklal ve istikbaline yönelik hayasız akınları görmüş, iradesine sahip çıkarak bunları durdurmuştur. Türk ile Kürdün, alevi ile sünninin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını aziz şehitlerimizin kanları ile yoğrulmuş bu mübarek topraklar reddetmiştir. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eli ile siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır. Seçim maratonunun kazananı Türk demokrasisi ve Türk milleti olmuştur."

YORUMLAR (1)
  • ben irfo: birde bu lanet dolardan kultulsaydik iyi olurdu . Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500

Seçim 2023, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve enflasyon olacak - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Yakından tanıdığımız isimler var! İşte temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
15:05 Bomba kulis: Mehmet Şimşek, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak
15:00 Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve enflasyon olacak
14:40 Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Sigaraya 7 lira ile 10 lira arasında zam bekleniyor
14:30 TFF'nin eski yöneticisi İbrahim Usta, hayatını kaybetti
14:30 Kayseri'de alkollü masada kız çocuğunun oynatıldığı görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi
14:29 Son Dakika: YSK kesin sonuçları açıkladı! İşte partilerin Meclis'teki sandalye sayısı
14:22 CHP'de genel başkanlık krizi mi var? Yanıt bu kez parti içinden geldi
14:19 Brezilya'daki güzellik yarışmasında olay çıktı! Eşinin 2. olduğunu duyan adam, birincinin tacını yere fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 15:27:14. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve enflasyon olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement