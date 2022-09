Tunç Soyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Atatürk' fotoğraflı cevap! Osmanlı çıkışına sert tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

TUNÇ SOYER'İN OSMANLI ÇIKIŞI BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmada sarf ettiği "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi" sözleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi.

ERDOĞAN'DAN SOYER'E: BE HADSİZ, BUNUN BABASI DA AYNIYDI

Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez, be hadsiz. İzmir'i sen sel afetlerinden kurtaramıyorsun. İzmir'i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun. İzmir'i körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Bir dikili ağacın var mı? Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz, bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ama bu millet bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimde bunlara haddini bildirecek" ifadesini kullandı.

SOYER'DEN "ATATÜRK" FOTOĞRAFLI YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katıldığı etkinlikte kendisine yönelik sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt veren Tunç Soyer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı. Soyer'in mesajına herhangi bir not düşmemesi de dikkat çekti.