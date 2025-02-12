Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun son durağı Pakistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ve Endonezya ziyaretlerinin ardından Asya turunun son durağı Pakistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TC-TRK" İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

Ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yedinci toplantısına başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katılacak. İki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanmasının beklendiği ziyaret çerçevesinde Erdoğan ve Şerif, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Pakistan'a geldi. - İSLAMABAD