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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile görüştü

Son Güncelleme: 26.10.2023 12:33

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin barış diplomasisi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Erdoğan, 3 semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.

"TÜM DEVLETLERİN BU İNSANLIK DRAMINA KARŞI SES YÜKSELTMESİ GEREKİR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu, tüm devletlerin bu insanlık dramına karşı ses yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile görüştü: Tüm devletler bu insanlık dramına karşı ses yükseltmeli

"KALICI BARIŞ 1967 SINIRLARINDA BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI İLE MÜMKÜN OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede, kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olacağını söyledi. Türkiye'nin Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için büyük çaba gösterdiğini aktaran Erdoğan, yardımların sivillere kesintisiz ulaştırılması konusunda herkesin bu çabalarına aktif destek vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile görüştü: Tüm devletler bu insanlık dramına karşı ses yükseltmeli
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"İSRAİL'E GİTME PROJEMİZİ İPTAL ETTİK"

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail-Türkiye ilişkileri konusunda tüm köprüleri attı. İsrail Başbakan'ı Netanyahu'yu hedef alan Erdoğan, "Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabi iyi niyetimiz vardı suistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile görüştü - Son Dakika
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