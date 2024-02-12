Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Dubai'ye gidiyor
ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Onur konuğu olarak davet edildiğimiz bu yılki zirvede ikili temaslarımızın yanı sıra zirveye katılan diğer devlet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emirliklerinin ardından Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi'nin daveti üzerine Kahire'ye gideceğini ifade ederek, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ekonomi, ticaret, turizm, enerji ve savunma başta olmak üzere ülkeler arası pek çok konunun istişare edileceğini ve gündemde İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı. Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye gitti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da artmaya devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 2 lira 55 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruş oldu.
Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'a ''Beşiktaş, son 3 deplasmanda skor bulamadı?'' şeklinde bir soru yöneltildi. Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran Santos, ''Kupada attığımız 2 golü saymıyor musunuz, o sayılmıyor mu? Sadece ligdeki golleri mi sayıyoruz? Türkiye'de kupa maçları geçerli olmuyor mu, ilk defa böyle bir şey duyuyorum'' diyerek yanıt verdi.
31 Mart'taki yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Aynı gün içinde iki kez toplanan CHP MYK ve PM, adayların henüz açıklanmadığı il ve ilçelerdeki isimleri belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Toplantıdan sızan listelere göre İstanbul'un 10 ilçesi ile 3'ü büyükşehir 4 il ve bazı ilçelerdeki belediye başkan adayları netleşmeye başladı. Öte yandan Hatay için yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'a yönelik tepkiler de toplantıda masaya yatırılacak.
Bağcılar'da psikolojik sorunları olan bir şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdü. Eve dönen baba ise eşini kanlar içinde yerde buldu ve oğlunun televizyona bıçakla saldırdığını gördü. Babası eve gelince evin camlarını da kıran saldırgan şahıs gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliği, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ''Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan 'DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar' kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Net 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri, yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürülmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ''Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e teklif götürmedik'' derken Haluk Levent'ten ikinci bir açıklama geldi. Levent, ''Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk.'' ifadelerini kullandı.
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