Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa\'da 4 bin deprem konutu yapımı hızla devam ediyor

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin deprem konutunun yapımının hızla devam ettiğini belirterek, "Bunları en kısa sürede tamamlayıp hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan duanın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile butona basarak kura çekimini başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde deprem bölgesini yeniden ziyaret ederek depremzedelerle dayanışmalarını güçlendirdiklerini, bu vesileyle inşası tamamlanan afet konutlarının kuralarını çektiklerini, hak sahipliği kesinleşenlere evlerini teslim ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak cumartesi günü Hatay'da 550 ve 200 yatak kapasiteli iki önemli sağlık tesisini hizmete açtıklarını ve 7 bin 725 deprem konutunun kura törenini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Pazar günü Gaziantep'in misafiri olduklarını, 1875 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük sağlık tesisi olan Gaziantep Şehir Hastanesinin resmi açılışını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, daha sonra 10 bin 698 afet konutunun kura törenini icra ettiklerini belirtti.

Aynı gün Şahinbey Belediyesinin yaptırdığı Şahinbey Millet Camisi'nin açılışını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Leyle-i Miraç'ta, izleme fırsatınız olduysa oradan naklen yayın yapıldı. Muhteşem bir eseri Şahinbey Belediyemiz meydana getirdi. Belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Böyle muazzam bir eseri kısa zamanda Şahinbey'e kazandırmış olması bizim iftihar vesilemiz." diye konuştu.

"Gözlerimizi deprem bölgesinden bir an olsun ayırmıyoruz"

Erdoğan, asrın felaketi olarak kayıtlara geçen büyük afetin 1. yıl dönümünde Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş'ta olduklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta da hem depremzedelerle kucaklaştıklarını, dertleştiklerini hem de yapımı tamamlanan 9 bin 289 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şanlıurfalılar ile kura sevincini yaşadıklarını, yarın da Adıyaman'da olacaklarını aktardı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yaparsak yapalım gözlerimizi deprem bölgesinden bir an olsun ayırmıyoruz. Bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili hemen her kabine toplantımızda bakanlarımızdan düzenli bilgiler alıyoruz. Bakanlarımıza gerekli talimatları vererek şehirlerimizin yeniden inşa ve ihya çalışmalarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini temin ediyoruz. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız felaket gerçekten çok büyük olsa da şimdiye kadar süreci alnımızın akıyla bugünlere getirmeyi başardık. Zaman zaman ortaya çıkan sorunlar karşısında gereken tedbirleri alıyor, kördüğüm haline gelmeden sıkıntıların çözülmesini sağlıyoruz. Devlet, millet el ele vermek suretiyle, 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz."

Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutun yapımı devam ediyor

Bugünkü kura ve anahtar teslim töreninin devletin depremin yol açtığı yaraları sarma iradesinin en somut tezahürü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bugünkü törenimizle Şanlıurfa'da 1208'i il ve ilçe merkezlerinde, 106'sı kırsalda olmak üzere toplam 1314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz. Deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor. Bunları en kısa sürede tamamlayıp hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz." dedi.

"İmtihanları, tam bir dayanışma içinde hareket ederek vermeyi başardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa ile birlikte deprem bölgesindeki vatandaşların hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yaklaşık 22 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıldır vatandaşların huzurunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar, depremden sel felaketine, yangınlardan su baskınlarına, terör eylemlerinden sokak olaylarına, salgından bölgesel çatışmalara kadar çok farklı sınamalarla karşılaştık. Tüm bu imtihanları 85 milyon tam bir dayanışma içinde hareket ederek vermeyi başardık. Bir başka ülkenin veya milletin başına gelse o ülkeyi yerle yeksan edecek nice hadise, kriz Allah'a hamdolsun bizi yolumuzdan döndüremedi. Elbette bedel ödedik, yaralar aldık, sarsıldık ama ne kadar büyük olursa olsun hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmedik."

Erdoğan ekonomide, sağlıkta, demokraside, terörle mücadelede tarihi nitelikli adımlar atarken vatandaşlara meydanlarda verdikleri sözleri de tek tek hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Özellikle afet yönetimi ve yaralarının sarılmasında ülkeyi çok farklı bir seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şehirlerin altyapı ve üstyapı eksiklerinin giderilmesinden, kentsel dönüşüm projeleriyle sağlıksız yapıların dönüştürülmesine pek çok adım attık. TOKİ vasıtasıyla vatandaşlarımızı güvenli konutlara kavuştururken, yatay mimari örneklerinin yaygınlaştırılmasına dikkat ettik. AFAD Başkanlığının kurulmasıyla afetlerle mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinden, hukuki düzenlemelere kadar çok geniş bir yelpazede, çok önemli reform, icraat ve programlara öncelik yaptık." diye konuştu.

(Sürecek)