Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Bizi izle" dediği törene katılan kişi sayısını açıkladı: Bu bir rekor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni için sabah saatlerinde kente hareket etti. Saat 14.00 gibi kürsüye çıkan Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Cumhurbaşkanı konuşmasına, Şanlıurfa doğumlu olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkısının dizelerini okuyarak başladı.

"BURADA ŞU AN 110 BİN KİŞİ BULUNUYOR"

Daha önce Şanlıurfa'da yapacağı konuşmayı işaret edip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Bizi izle" demişti. Cumhurbaşkanı konuşmasında da buna değinip "Emniyetten şimdi rakamları aldım. Burada 110 bin kişi bulunuyor. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden birisi de Şanlıurfa. Nemrut'u kendi ateşinde boğan, dünyanın en büyük kalkınma projesi GAP'ın şehri Şanlıurfa inşallah Türkiye Yüzyılı'nın da yıldızı olacaktır. Şanlıurfa, geçmişisin şanlı temsilcisi, geleceğimizin teminatı giderek yerini daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sevgili Şanlıurfalılar, yaklaşık 3 buçuk yıllık aranın ardından sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa'da bizi özlemiş. Ne diyor İbrahim Tatlıses, Seni gördüğüm zaman dilim ne den tutulur, seni gördüğüm zaman güller elimde kurur, haydi gülüm sen söyle aşkımı sevgiliye... Biz bugün derdimizi size söylemeye geldik.

Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin kendi sınırlarına korumasına karşılar. Bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, Arap'tır, Türk'tür. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır. Sınırlarımızın ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü her fırsatta ülkemize saldırıyor, çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Yitirdiğimiz on binlerce canın hesabı sorulmadığı için aynı cürette karşımıza çıkıyorlar. Türkiye artık eski Türkiye değil.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALAYACAĞIZ"

Asker ve ekonomi vizyonlarını kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlerle kayıplarını telafi eden, altyapısını kuran Türkiye, artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte. Atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir. Dünyanın pek çok krizin pençesinde kıvrıldığı bir dönemde sadece altyapı gücümüzü geliştirmekle kalmadık. Ülkemizi her alanda sahip olduğu potansiyelini hayata geçiriyoruz. Hedeflerimize dudak bükerek bakanlar "doğruya doğru" diyerek bu tabloya bakmak zorunda kalıyor. Yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.

"BİZ ENSARI DA MUHACİRİ DE İYİ BİLİRİZ"

Bin yıl önceki hesaplaşmayı tekrarlamak istediklerini biliyoruz. Bunlara en güzel cevabı fedakarlıklarınızla, birlikteliğinizle veriyorsunuz. Türkiye olarak Bosna'daki Karabağ'daki Libya'daki daha pek çok yerdeki kardeşlerimize hangi duyguyla sahip çıkıyorsak, Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bay Kemal bilmeyebilir. Onun öyle bir derdi yok. Ne ensardan anlar ne muhacirden. Benim Peygamberim muhacirdi. Medine'den Mekke'ye bir muhacir olarak gitti. Onun ümmeti olarak bizler muhacirler olarak da gelenleri biliriz, ensar olarak da kucağımızı açmayı biliriz.

"HARRAN VE HALFETİ'YE BU AY İÇERİSİNDE DOĞAL GAZ VERECEĞİZ"

Hepsinin hakkını hukukunu korumak hem insanı hem tarihi olarak boynumuzun borcudur. Bu anlayışla 20 yıldır ülkemizin 81 vilayetini huzur ve güven içerisinde kalkındıracak çalışmalar yürüttük. Eser ve hizmet siyasetimizden Şanlıurfa da nasibini almıştır. Toplam yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 70 milyar lira tutarında kamu yardımı yaptık. Üniversitemizi yaptığımız yatırımlarla büyüttük. Yurt, yatak kapasitemizi 4700'e çıkarttık.1700 yataklı şehir hastanemizin de inşası sürüyor. Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'nın konut ihtiyacı hızlı artmaktadır. 7 bin 350 konut daha inşa edeceğiz. Viranşehir ve Haliliye millet bahçelerini açıyoruz. Şanlıurfa Akçakale'de eksiklerimizi de seneye tamamlıyoruz. Keban Baraj Gölü'nde 2 feribotu hayata geçirdik. Siverek'teki göletlerin yapımları devam ediyor. GAP projesinin eksiklerini tamamlayana kadar bize durmak, dinlenmek yok. 16,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Yaptığımız yatırımlarla bitkisel üretimi yüzde 50'ye yakın artırmıştır. Göz bebeğimiz Urfa'mızı gastronomi merkezi haline getirmek için pek çok projeyi hayata geçirdik. Harran ve Halfeti'ye bu ay içerisinde doğal gaz vereceğiz. Tarım, turizm ve tekstil alanlarında şehrimizin kalkınması için eğitim programlara ağırlık verdik. Şanlıurfa'daki çiftçilerimizin en önemli sıkıntılarından birinin de elektrik olduğunu biliyoruz, şehrimizdeki güneş enerji tesislerin yatırımlarını da yapıyoruz."