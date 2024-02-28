Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Rusya ve Ukrayna\'ya barış çağrısı: İstanbul\'da kurduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısı yaptı. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." dedi.

ERDOĞAN, UKRAYNA-GÜNEY DOĞUAVRUPA ZİRVESİ'NE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mahalli idareler seçimlerine hazırlıkları dolayısıyla zirveye katılamadığını belirtti.

"UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASINA KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Video mesaj vasıtasıyla olsa da katılımcılara hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Diplomasi ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan şunları söyledi: " Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek hepinizin malumudur. Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için de her türlü çabayı gösteriyoruz. Ukrayna'nın süratle toparlanması ve yeniden inşasına katkı sağlamaya da hazırız. Savaşın 3. yılına girmemize ve tüm gayretlerimize rağmen barışın tesisi yönünde yeterince ilerleme kaydedilmedi.

"DİPLOMASİ VE DİYALOĞA ŞANS VERİLMELİ"

Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Bu hedefe ulaşmak için her türlü diplomatik kanaldan en üst seviyede istifade edilmesi büyük önem taşıyor. En azından barışın genel parametrelerinin belirlenmesi üzerinde ortaklaşa bir çalışmaya başlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu minvalde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 10 maddeli barış planını prensip olarak destekliyoruz."

"KARADENİZ GİRİŞİMİ GÜNDEMİMİZDEKİ YERİNİ KORUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, planın, gıda güvenliğiyle ilgili başlığında yürütülecek çalışmalarda liderlik rolünü de üstlendiklerini anımsattı. Barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inancını vurgulayan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 2022'de İstanbul'da yaptığı görüşmeyi hatırlatarak yeniden müzakere masasını tesis etmeye hazır olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gayretlerimizle tesis edilen ve uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz Girişimi de gündemimizdeki yerini koruyor. Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.

"İSTANBUL'DA KURDUĞUMUZ MÜZAKERE MASASINI YENİDEN TESİS ETMEYE HAZIRIZ"

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız. Bu vesileyle ortak coğrafyamız Balkanlar'da, Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreciyle hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum."

Erdoğan, zirveye ev sahipliği yapan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başta olmak üzere, zirvenin düzenlemesinde emeği geçenleri gönülden tebrik etti.