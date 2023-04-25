Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'u AYM töreninde karşı karşıya geldi

Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni, Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

14 Mayıs öncesindeki mitinglerini son hızlarıyla sürdüren ve meydanlarda sert sözler söyleyen iki liderin ilk karşılaşması merak konusuydu. Birbirlerine çok yakın oturan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun karşılaşmasında soğuk rüzgarlar esti.

TOKALAŞMADILAR

Tören alanındaki koltuğuna ilk önce Kılıçdaroğlu geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerine oturmaya gelirken iki liderin birbirlerine bakmaması ve tokalaşmaması dikkat çekti.