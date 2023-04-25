Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'u AYM töreninde karşı karşıya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'u AYM töreninde karşı karşıya geldi

25.04.2023 13:22

Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Seçim maratonunun başlamasının ardından ilk defa karşı karşıya gelen Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, salonda birbirlerine yakın yerlerde oturdu. Soğuk rüzgarların estiği görülen karşılaşmada ikili birbiriyle tokalaşmadı.

Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni, Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

14 Mayıs öncesindeki mitinglerini son hızlarıyla sürdüren ve meydanlarda sert sözler söyleyen iki liderin ilk karşılaşması merak konusuydu. Birbirlerine çok yakın oturan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun karşılaşmasında soğuk rüzgarlar esti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun AYM töreninde karşılaşmasında soğuk rüzgar esti

TOKALAŞMADILAR

Tören alanındaki koltuğuna ilk önce Kılıçdaroğlu geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerine oturmaya gelirken iki liderin birbirlerine bakmaması ve tokalaşmaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun AYM töreninde karşılaşmasında soğuk rüzgar esti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun AYM töreninde karşılaşmasında soğuk rüzgarlar esti
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'u AYM töreninde karşı karşıya geldi - Son Dakika
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