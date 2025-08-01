Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı
01.08.2025 18:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı ile yaptığı görüşme sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Gazze'de kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasında olduğunu vurguladı" denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- İtalya Başbakanı Giorgia Meloni zirvesi sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Gazze'de kalıcı çözümün egemen, bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasında olduğunu vurguladı" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yle Türkiye-İtalya-Libya İş Birliği Zirvesi'nde İstanbul'da bir araya geldi.

HAKAN FİDAN VE İBRAHİM KALIN DA KATILDI

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

ZİRVEDE NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki gerçekleşen zirvede Türkiye-İtalya ve Libya arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İŞ BİRLİĞİ KOMİTELERİ TOPLANACAK

Zirve sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Zirvede, iş birliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı.

"GAZZE'DE KALICI ÇÖZÜM İÇİN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI"

Gazze'deki İsrail saldırganlığına ve insani trajediye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil ateşkesin tesisi ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasında uluslararası toplumun üzerine büyük sorumluluk düştüğünü, kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu vurguladı.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 205622:
    İtalya ya söz verdiler mültecileri biz alırız siz nitelikli olanları biz amale olanları alırız anlasmasi siz bize para verin biz herkesi aliriz 1 3 Yanıtla
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