Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Kabine'yi Açıkladı: Cevdet Yılmaz,Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Kabine'yi Açıkladı: Cevdet Yılmaz,Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu

03.06.2023 23:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Yeni Kabine'de sürpriz değişiklikler yaşandı ve eski Kabine'den sadece 2 isim yeni Bakanlar Kurulu'na girdi. Fuat Oktay'ın yerine Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı. Cevdet Yılmaz, daha önce AK Parti Bingöl ve Diyarbakır milletvekili olarak görev yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçerek merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı. Eski Kabine'den sadece 2 isim yeni Bakanlar Kurulu'na girdi. Yeni Kabine'de sürpriz değişiklikler yaşandı.

YENİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Yeni Kabine'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı da değişti. Fuat Oktay'ın yerine Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı.

Yeni Kabine de Fuat Oktay da yok! Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı

İLK CUMHURBAŞKANI YARDIMCISIYDI

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmeden önce AFAD Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşarlığı gibi görevlerde bulunmuştu. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte Fuat Oktay, Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmuştu. Oktay, 2018'den bu yana söz konusu görevi yürütüyordu.

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 1967'de Bingöl'de dünyaya geldi. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü'nü birincilikle bitiren Yılmaz, yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten Cevdet Yılmaz, Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Yılmaz, 23, 24, 26 ve 27. Dönemlerde Bingöl, 25. Dönem'de Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığı da yapan Cevdet Yılmaz, 60. Hükümet'te Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK Parti MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

YORUMLAR
500

Cevdet Yılmaz, Fuat Oktay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Kabine'yi Açıkladı: Cevdet Yılmaz,Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:50 PSG'de Messi'nin veda maçı hayal kırıklığıyla sonuçlandı
23:45 Böyle mi bitecekti? Messi'ye son maçında büyük ayıp
23:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Kabine'yi Açıkladı: Cevdet Yılmaz,Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu
23:34 Yeni Kabine'de Fuat Oktay da yok! Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı
23:29 Yeni Adalet Bakanı, Yılmaz Tunç oldu!
23:24 Bekir Bozdağ'dan görevi alan yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir? İşte hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler
23:19 Yerine Ali Yerlikaya gelen Süleyman Soylu'dan ilk paylaşım!
23:14 Yeni Kabine'de yer almayan Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni tebrik ediyorum
23:00 Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı
22:55 Herkes "Kimdir" diye onu aratıyor! İşte yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 23:53:59. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Kabine'yi Açıkladı: Cevdet Yılmaz,Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement