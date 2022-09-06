Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı Bosna Hersek'e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok'

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, Politika, Son Dakika

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