Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şırnak\'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4 bin 244 adet yeni derslik inşa ettik. Şırnak...

Çorum'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 18 ateşli silah ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik denetim ve şok uygulamalar aralıksız devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 21 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 26 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edilmiş, 2 bin 249 şahıs sorgulanırken 4 aranan şahıs yakalanmıştır. Ayrıca, uygulamalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, 7 adet kesici ve delici alet, 14 adet şarjör, 222 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 75 adet sentetik ecza maddesi, 1,49 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Uygulamada ayrıca 589 araç kontrol edilmiş ve 3 araç sürücüsüne 37 bin 540 TL idari para cezası uygulanmıştır.