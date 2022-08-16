Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı

16.08.2022 17:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı. Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret. Baş başa yapılan görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı

İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI

Sultan Abdullah Şah, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sultan Abdullah Şah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı

İKİ LİDER BİRLİKTE POZ VERDİ

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sultan Abdullah Şah, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME YAPACAKLAR

Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Şah'ı resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Şah'ı resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Malezya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 18:40:47. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement