Sultan Abdullah Şah, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sultan Abdullah Şah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı - Son Dakika

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