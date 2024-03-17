Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Yıl sonunda 200 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek"

MALATYA - Malatya'da, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Deprem bölgelerinde şuana kadar 46 bin civarında konutu teslim ettik her ay 15-20 bin konut teslim ederek yıl sonunda inşallah 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız." dedi

Malatya'da yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merkezi idare ile yerel yönetimlerin bir arada uyum içerisinde çalışması neticesinde önemli işler başarıldığını belirterek, "Bundan sonrada aynı anlayışla inşallah el ele gönül gönüle Türkiye Yüzyılında gerçek belediyeciliği uygulamaya devam edeceğiz. "dedi

Deprem bölgesine 2024 yılı için bir trilyon 28 milyar lira ödenek

Konuşmasında deprem bölgelerinde devam eden çalışmalara ilişkin bilgilerde paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "11 ilimizi 14 milyon nüfusumuzu etkileyen bir deprem yaşadık bazı ülkelerden daha büyük bir yüz ölçümü ve nüfusu ifade ediyor. Malatya'da ve diğer illerimizde hayatlarını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet geriye kalanlara sabırlar diliyorum. Bizlere düşen depremin yaralarını sarmak depremlerde etkilenen illerimizi eskisinden de daha iyi bir noktaya taşımaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ilk anda itibaren bu gayret içerisinde olduk ve buna da devam ediyoruz. Geçen yıl merkez idareden deprem bölgelerine 930 milyar Türk lirası harcama yaptık. Bu yılın bütçesinde ise sadece merkezi idareden bir trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdık. Bu kapsamda neler yapıyoruz öncelikle kalıcı konutlar inşa ediyoruz. Hak sahiplikleri belirlendi şimdi kalıcı konutları bitirip hak sahiplerine teslim ediyoruz. Şuana kadar 46 bin civarında konutu teslim ettik her ay 15 -20 bin konut teslim ederek yıl sonunda inşallah 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Malatya'da, 17 Şubat'ta 6 bin 181 konutun kurası çekildi 18 bin konutun yapımı ise devam ediyor. Ayrıca Malatya'da 54 bin haneye 3 milyar liraya yakın kaynağı aktarmış durumdayız. Çok sayıda vatandaşlarımızda konteynerler de çeşitli hizmetlerden istifade ediyorlar. İnşallah en kısa sürede kalıcı konutlarına kavuşacaklar. " şeklinde konuştu

"Deprem bölgelerine ciddi manada yatırım yapıyoruz"

Malatya'nın deprem öncesinden daha güzel bir şehre dönüştürüleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yakın bir gelecekte cumhurbaşkanımız bir kez daha kura çekimi gerçekleştirecek Malatya'mız da bin civarında hak sahibi çekilecek kura ile konutlarına kavuşacak. Konutlarla yetinmiyoruz bir taraftan da altyapıyı ihya ve imar ediyoruz. Deprem bölgesinde altyapıya ciddi manada yatırım yapıyoruz. Bununla da sınırlı değil üçüncü bir başlık olarak ekonomik ve sosyal hayatını canlandırıcı her türlü projeye destek veriyoruz. Ekonomik olarak Malatya eskisinden daha iyi bir hale gelecektir. Bir süre sonra deprem öncesinde daha fazla nüfus daha fazla güçlü ekonomik bir yapıya deprem bölgeleri kavuşacaktır. Bir taraftanda geleceğe çok fazla dirençli hazırlanmış olacaklar. Türkiye'nin diğer bölgelerinden çok daha güvenli bir şekilde yaşama ve çalışma ortamının olduğu şehirler haline dönüştürüyoruz."diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardında ise Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.