Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM'de konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar yadırgamıyoruz dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz aldı.

Dicle Nehri üzerine kurulan Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik "İlave İstihdama Destek Paketi" ve "İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Programı"nı açıkladığını anımsattı.

5'inci nesil haberleşme uydusunun uzaya fırlatılmaya hazır hale getirildiğini belirten Oktay, "Teknolojiden bahsedenler vardı ya siz bahsetmeye devam edin. Biz yapmaya devam edelim." diye konuştu.

Son yılların en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Oktay, asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenin yükünü aldıklarını söyledi.

Oktay, yaptıkları çalışmaların 84 milyon vatandaşın her birine, her kesime hitap ettiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biraz önce de iftiharla ifade ettim. Asgari ücrette tarihin en yüksek artışlarından birini gerçekleştirdik, 4 bin 253 lira olarak belirledik. Böylece manşet enflasyonun 2,5 katı bir artışla asgari ücreti belirlemiş olduk. Hem artış oranları hem de asgari ücret tutarının vergi dışı bırakılması ile işverenin de işçimizin de yüzünü güldürdük. Ama milletin sevinciyle sevinemeyen bir kesim var. Yine çok eskilerde olduğu gibi çıkıp 'siz ne veriyorsanız ben beş fazlasını veririm' demenin ötesine geçemeyen bir muhalefet anlayışı. İşçi sendikaları bayram ediyor, işverenler arka arkaya teşekkür bildirileri yayınlıyor. Hükümet tarafı olarak, belirlenen asgari ücret bizim de içimize sinmiştir. Biraz yerli milli olun. Artık milletin mutluluğuna ortak olmayı öğrenin. Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar yadırgamıyoruz dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor."

Asgari ücretliyi, memuru, işçiyi, emekliyi enflasyona karşı ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini belirten Oktay, devletin tüm kurumlarıyla birlikte dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Oktay, "Milletimizin CHP'den beklentisi milletin değerlerine avdet etmesidir ama samimiyetle. Yalanla, dolanla, hesapla, kitapla değil. Bizim planımız da var, programımız da. Biz burada Bütçe görüşmelerine devam ederken anlaşılan Kılıçdaroğlu tweet molası vermiş. Yaş aldıkça olgunlaşmasını beklersiniz insanoğlunun. Attığı tweetle anladığımız kadarıyla kendisini tarif etmiş anlaşılan. Kem söz sahibine aittir." dedi.

"Bu güne kadar nasıl dimdik durduysak, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz"

Bütçe görüşmelerinde bolca nezaketten bahsedenlerin samimiyetten uzak olduğunu söyleyen Oktay, "Cumhuriyet tarihimizin önemli demokratik reformları ve kalkınma hamlelerini hayata geçiren kadrolar olarak, bu güne kadar nasıl dimdik durduysak, bundan sonra da aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"19 yılda engelleri birer birer aşarak ülkemizi büyüttük, güçlendirdik, özgüven kazandırdık ve zenginleştirdik. Bunu biz yaptık. Cumhur İttifakıyla beraber yaptık. Cumhur İttifakı olarak milletimize fayda, ülkemize katma değer sağlayacak adımlara birlikte imza atmayı sürdüreceğiz. Siz isteseniz de istemeseniz de, rahatsız olsanız da olmasanız da. Sizler gibi öyle ittifaklarımızı da, ortaklıklarımızı da kapalı kapılar ardında yapmayız biz. Şeffafızdır, açığızdır. Ortaklarımızın kim olduğunu da bütün millete, bütün dünyaya gücümüz yettiği kadar bağıra bağıra açıklarız, söyleriz. Alnımız açıktır, başımız diktir, sizler gibi saklamaya çalışmayız. Zorluklar karşısında asla pes etmeyen yapımızla, sağladığımız ilerlemeleri daha da öteye taşımaya devam edeceğiz."

2022 yılı bütçesini de bundan önceki bütçeler gibi Türkiye'nin refahını artırmak ve kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için kullanacaklarını belirten Oktay, Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde büyütme stratejisinde en önemli görevin sanayiye düştüğünü söyledi.

Sanayide Türkiye'yi dev bir üretim üssü haline getirdiklerini dile getiren Oktay, "Organize sanayi bölgelerimizde fabrika açacak yer kalmadığı için sürekli büyütme ve yeni bölgeler açma talepleri gelmektedir. Sanayi bölgelerimizin giriş ve çıkışları ile sınır kapılarımızdaki kamyon ve tır yoğunluğu turistik seyahat değil, üretim ve ihracat alametidir. Bu süreçte özellikle mobilite, dijitalleşme, sağlık ve kimya alanlarında yerli üretimi arttırarak, yıllık 50 milyar dolarlık ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sayın Çebi, ısrarla teknolojiden bahsediyordu, buyurun teknoloji. Türkiye ekonomisi, sanayisi ve teknoloji ekosistemi için büyük önem arz eden elektrikli aracımız TOGG projesi kapsamında ilk seri üretim aracı inşallah 2022 yılının sonunda banttan indireceğiz." bilgisini verdi.

"Çevreciyiz diye boşuna demiyoruz"

Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) dönüşümünü gerçekleştirmek için Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi'ni devreye aldıklarını aktaran Oktay, "Çevreciyiz diye boşuna demiyoruz. Biz bir şey diyorsak devamını getiririz, yaparız. Bununla birlikte sanayide çevik dönüşüm ve dijitalleşme konularında gerekli destekleri üreticilere sağlamayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Milli Uzay Programı kapsamında 2022'de uzay aracının ve yerli itki sisteminin tasarımının tamamlanarak entegrasyon sürecinin başlatılacağını kaydeden Oktay, 2022'de Türk astronotun seçim sürecinin tamamlanacağını, eğitim sürecine başlanacağını ifade etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gönderilecek küp uydunun tasarımının tamamlanarak üretimine başlanacağını da söyleyen Oktay, "Şu anda Bilişim Vadisi'nde AirCar Uçan Araba Projesi çalışmaları sürüyor. Bunu söylediğimizde havsalanızda bile canlandıramadınız. Dalga geçmeye çalıştınız. Size hayal gibi geliyor olsa da yerli drondan Akıncıya evrilen ve oradan da yerli insanlı ve insansız savaş uçaklarına evrilen başarı hikayemiz gibi, insan ve kargo taşımacılığında da, bu teknolojileri nasıl kullanacağımızı göreceksiniz." dedi.

Bor Karbür üretim tesisinin 2022'nin ilk yarısında tamamlanarak faaliyete geçmesinin planlandığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Yıllık 600 ton kapasiteli Lityum Karbonat Üretim Tesisinin kurulması için de çalışmalar sürmektedir. Bu tesisin yapım ihalesinin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları kapsamında 2022 yılında portföyümüz toplam 8 bin 500 megavata ulaşacaktır. Bu kapasitenin tamamının devreye girmesiyle birlikte yıllık 2,5 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmesi öngörülmektedir. Ticarette ihracatımız yıllık 221 milyar doları geride bırakarak tarihi bir rekora imza attık. Ülkemiz ihracatının dünya ihracatı içerisindeki payı yıllıklandırılmış olarak ilk defa yüzde 1 seviyesini aşmıştır. 2022 yılında da dış ticaretteki başarılarımızın devam edeceğine ve bu başarının ülkemizin ekonomik büyümesine ve gelişmesine en nitelikli katkıyı vereceğine olan inancımız tamdır."

Oktay, "Uzak Ülkelere İhracatımızın Artırılması Stratejisi" çalışmaları kapsamında 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip ve dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan 18 uzak ülkeye olan ihracatın 4 katına çıkarılarak 82 milyar dolar değerine ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Ulaştırma alanında yapılan yatırımlara ilişkin ise Oktay, "Gelecek yıl 5 adet Lojistik Merkez yapımını daha tamamlayarak Lojistik Merkez sayısını 12'den 17'ye yükseltmeyi planlıyoruz. Saatte 160 kilometre hıza sahip elektrikli tren setimizin test süreçlerini tamamladık, 2022 yılında milli elektrikli trenimiz raylarda olacak. Haliç, Tekirdağ, Datça ve Yeni Foça Yat Limanı ile Filyos Limanı Üstyapı Tesisleri önümüzdeki yıl tamamlanıp işletmeye açılacaktır. Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağımız TÜRKSAT 5B uydumuz, 19 Aralık Pazar günü sabah 7 sularında inşallah uzaydaki yerini almış olacak. Tamamlandığında haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacağız. Milli haberleşme uydumuz TÜRSAT 6A'nın montaj ve entegrasyon test süreçleri Ankara'da devam ediyor." bilgisini verdi.

(Sürecek)