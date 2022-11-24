Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle "Mağusa Limanı" şarkısını seslendirdi. Kalın şarkıyı, 5 yıl önce Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın ve tüm şehitlerin anısına armağan etti.
Kalın'ınhem sosyal medya hesabı Twitter'dan hem de YouTube hesabından yayınlanan klibin başında, şehit müzik öğretmeni Yalçın'ın Mağusa Limanı türküsünü söylediği anlar ve fotoğraflar da yer aldı. Eserin müzik yönetmenliğini ve kompozisyonlarını yapan Ümit Yılmaz'ın bağlama çaldığı klibi, Kemal Başbuğ çekti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, paylaşımına "Aybüke öğretmenin müzisyen arkadaşlarıyla okuduğu Mağusa Limanı türküsü onun şahsında tüm şehitlerimiz için yakılmış bir ağıta dönüştü." notunu düştü. Kalın, türküyü yeni nesillerin yetişmesi için her türlü fedakarlıkta bulunan, hayatlarını bilgiye, eğitime, ahlak ve irfana adayan öğretmenlere ve vatan uğrunda feda-yı can eyleyen şehitlere ithaf ettiklerini belirtti.
Klibin sonunda, İbrahim Kalın'ın bu esere özel olarak şehitler için kaleme aldığı şu şiire de yer verildi:
"Ali'm, Ah Ali'm, sen gidersen güneş yetim kalır
Ay küser yakamozlara başaklar donar, sular çekilir
Hayın kurşun vurunca ah Ali'm, hüznümüz asildir bizim
Ölürüz ama bükülmez boynumuz, yer gök sana selam durur
Ağıtlar seni söyler, melekler sarıp sarmalar seni
Alnın secdeye varınca dert yok, gam yok!
Ben beklerim seni, sonsuzluk ağacının altında
Bir ceylanın gözyaşında ararım seni, sonra sen çıkagelirsin
Yüzünde bir cennet tebessümüyle 'Gel' dersin 'Gel'
Cennetin kapısı işte burada, dinsiz imansız
Kastetse de kanına biz bir oluruz, bin oluruz
Yer gök olur, can katarız canına Ali'm, ah Ali'm, can Ali'm."
Son Dakika › Politika › İbrahim Kalın'ın Öğretmenler Günü için söylediği türkü dinleyenlerin tüylerini diken diken etti - Son Dakika