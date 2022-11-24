İbrahim Kalın'ın Öğretmenler Günü için söylediği türkü dinleyenlerin tüylerini diken diken etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle "Mağusa Limanı" şarkısını seslendirdi. Kalın şarkıyı, 5 yıl önce Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın ve tüm şehitlerin anısına armağan etti.

KALİPTE AYBÜKE YALÇIN'IN SESİNE DE YER VERİLDİ

Kalın'ınhem sosyal medya hesabı Twitter'dan hem de YouTube hesabından yayınlanan klibin başında, şehit müzik öğretmeni Yalçın'ın Mağusa Limanı türküsünü söylediği anlar ve fotoğraflar da yer aldı. Eserin müzik yönetmenliğini ve kompozisyonlarını yapan Ümit Yılmaz'ın bağlama çaldığı klibi, Kemal Başbuğ çekti.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YAKILMIŞ BİR AĞITA DÖNÜŞTÜ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, paylaşımına "Aybüke öğretmenin müzisyen arkadaşlarıyla okuduğu Mağusa Limanı türküsü onun şahsında tüm şehitlerimiz için yakılmış bir ağıta dönüştü." notunu düştü. Kalın, türküyü yeni nesillerin yetişmesi için her türlü fedakarlıkta bulunan, hayatlarını bilgiye, eğitime, ahlak ve irfana adayan öğretmenlere ve vatan uğrunda feda-yı can eyleyen şehitlere ithaf ettiklerini belirtti.

Klibin sonunda, İbrahim Kalın'ın bu esere özel olarak şehitler için kaleme aldığı şu şiire de yer verildi:

"Ali'm, Ah Ali'm, sen gidersen güneş yetim kalır

Ay küser yakamozlara başaklar donar, sular çekilir

Hayın kurşun vurunca ah Ali'm, hüznümüz asildir bizim

Ölürüz ama bükülmez boynumuz, yer gök sana selam durur

Ağıtlar seni söyler, melekler sarıp sarmalar seni

Alnın secdeye varınca dert yok, gam yok!

Ben beklerim seni, sonsuzluk ağacının altında

Bir ceylanın gözyaşında ararım seni, sonra sen çıkagelirsin

Yüzünde bir cennet tebessümüyle 'Gel' dersin 'Gel'

Cennetin kapısı işte burada, dinsiz imansız

Kastetse de kanına biz bir oluruz, bin oluruz

Yer gök olur, can katarız canına Ali'm, ah Ali'm, can Ali'm."