Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar açıklandı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar açıklandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Şemdinli'ye Yunus Emre Akpınar, Derecik'e ise Ömer Faruk Ateş kaymakam olarak atandı.

02.07.2024 03:33
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar ile mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar ile Şemdinli ile Derecik ilçelerin yeni kaymakamı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Burdur Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, Şemdinli Kaymakamlığına; Burdur Tefenni Kaymakamı Ömer Faruk Ateş ise Derecik Kaymakamlığına atandı.

Süre zarfında, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Artvin Vali Yardımcılığına, Derecik Kaymakamı Abdülkadir Işık, Hakkari Vali Yardımcılığına atandı.

Şemdinli'ye atanan yeni kaymakam Yunus Emre Akpınar kimdir?

Aslen Kayseri'nin Sarız ilçesinden olan Akpınar, Osmaniye'de dünyaya geldi. 2004 yılında 75. Yıl İlköğretim Okulu, 2007 yılında 19 Mayıs Lisesi ve 2014 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. 2018 yılında İstanbul Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2019 yılında 107. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavında başarı sağlayarak mesleğe intisap etti. Mesleğe girişi ile beraber sırasıyla Mersin Valiliğinde İl Merkez Stajı, Kızıltepe/ Mardin'de 1. Kaymakam Refikliği ve Arhavi/Artvin'de 2. Kaymakam Refikliği görevlerini tamamladı. Ardından sırayla Osmaniye/ Toprakkale Kaymakamlığına, Niğde/ Altunhisar Kaymakamlığına ve Konya/ Halkapınar Kaymakamlığına vekaleten atandı. 19.08.2021 tarihli ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Atabey Kaymakamlığına atanan Yunus Emre Akpınar, 07.09.2021 tarihi itibarı ile Atabey Kaymakamlığı görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Atabey Kaymakamı olan Yunus Emre Akpınar Şemdinli'ye atandı.

Derecik'e atanan yeni kaymakam Ömer Faruk Ateş kimdir?

Ömer Faruk Ateş, 1994 yılında Hollanda/ Amsterdam'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2019 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kaymakam adaylığı sınavını kazanan Ömer Faruk Ateş, Bilecik Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam refikliği stajlarını Diyarbakır/Yenişehir ve Rize/Pazar ilçelerinde, mülkiye müfettişi refakatindeki teftiş stajlarını ise Denizli ve Adana illerinde tamamladı. Çorum/ Ortaköy ve Konya/ Çeltik ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Yurt dışı eğitimi için İngiltere/ Londra'da 7 ay bulundu. 6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından 3 ay Malatya'da koordinatör kaymakam olarak görev yaptı. Ateş, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tefenni Kaymakamı olan Ömer Faruk Ateş Derecik'e atandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Ömer Faruk Ateş, Şemdinli, Derecik, Akpınar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar açıklandı - Son Dakika

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