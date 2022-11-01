AK Partili isimlerden Mahir Ünal'ın istifasına tepki: Farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili isimlerden Mahir Ünal'ın istifasına tepki: Farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik

01.11.2022 11:26

Cumhuriyetle ilgili tepki çeken sözlerinin ardından istifa eden AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın ayrılışına AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Bazen sinir uçlarımıza dokunsa da farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik" diyerek tepki gösterdi. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de, "Siyaset katilmiş" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

" Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkileri üzerine çeken Mahir Ünal, AK Parti grup başkanvekilliği görevinden dün akşam istifa etti. Ünal'ın istifasına AK Parti içerisinden tepkiler geldi.

"AYRILIŞINA ÜZÜLDÜM"

Ünal'ın istifasına ilk tepki gösteren, AK Parti MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar oldu. Tayyar sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tartışmalı konuşmanın içeriğine dair farklı düşünsem de ayrılışı böyle olmamalıydı. Bazen sinir uçlarımıza dokunsa da farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik. Demokrasi, tahammül rejimidir zaten. Velhasıl, Mahir Ünal'ın ayrılışına üzüldüm" dedi.

Mahir Ünal'ın görevinden ayrılışına parti içerisinden tepki geldi

"SİYASET KATİLMİŞ"

Ünal'ın istifasına bir tepki de eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Ünal açıklamasında, "Siyaset katilmiş. Bir kez daha anladım" ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal'ın görevinden ayrılışına AK Parti MKYK üyesinden tepki: Ayrılışına üzüldüm

"GÖREVİMDEN AFFIMI TALEP EDİYORUM"

Öte yandan Ünal istifasını sosyal medyadan duyurdu. Yaptığı açıklamada istifasını, "Bugün (dün) itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal'ın görevinden ayrılışına parti içerisinden tepki geldi

YERİNE ÖZLEM ZENGİN GETİRİLDİ

Ünal'ın talebinin kabul edilmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekilliği'ne Özlem Zengin görevlendirildi. Zengin ilk açıklamasında, "Uzun yıllardır partimizde birlikte görev yaptığımız 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal'a hizmetleri, emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti Grubumuzda hep birlikte Milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Mahir Ünal'ın görevinden ayrılışına parti içerisinden tepki geldi
YORUMLAR
500
AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi Cumhuriyetle ilgili sözleri tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, görevinden istifa etti Cumhuriyetle ilgili sözleri tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, görevinden istifa etti

Şamil Tayyar, Mahir Ünal, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili isimlerden Mahir Ünal'ın istifasına tepki: Farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Deniz Baykal'ın kızının ayrılığına CHP'den ilk yorum: e-Devlet üzerinden istifa etti
10:53 İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu'na çarpıcı gönderme: Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor
10:46 Dolar, Türk lirası karşısında 18,62 seviyesinden işlem görüyor
10:42 AK Partili isimlerden Mahir Ünal'ın istifasına tepki: Farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik
10:38 Güne yükselişle başlayan gram altın 985 liradan satılıyor
10:40 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın dev satın almasının ardından harekete geçti
10:12 Kuru fasulyenin kanserojen maddelerin yok olmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı
09:47 İstanbul Boğazı için alınan karar endüstriyel ve amatör balıkçıları karşı karşıya getirdi
08:12 Bolsonaro'nun seçimi kaybettiği Brezilya'da kamyoncular ortalığı savaş alanına çevirdi
01:56 Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler: O sözünün eri bir lider
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 11:37:28. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili isimlerden Mahir Ünal'ın istifasına tepki: Farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement