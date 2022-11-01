" Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkileri üzerine çeken Mahir Ünal, AK Parti grup başkanvekilliği görevinden dün akşam istifa etti. Ünal'ın istifasına AK Parti içerisinden tepkiler geldi.
Ünal'ın istifasına ilk tepki gösteren, AK Parti MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar oldu. Tayyar sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tartışmalı konuşmanın içeriğine dair farklı düşünsem de ayrılışı böyle olmamalıydı. Bazen sinir uçlarımıza dokunsa da farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik. Demokrasi, tahammül rejimidir zaten. Velhasıl, Mahir Ünal'ın ayrılışına üzüldüm" dedi.
Ünal'ın istifasına bir tepki de eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Ünal açıklamasında, "Siyaset katilmiş. Bir kez daha anladım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ünal istifasını sosyal medyadan duyurdu. Yaptığı açıklamada istifasını, "Bugün (dün) itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.
Ünal'ın talebinin kabul edilmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekilliği'ne Özlem Zengin görevlendirildi. Zengin ilk açıklamasında, "Uzun yıllardır partimizde birlikte görev yaptığımız 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal'a hizmetleri, emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti Grubumuzda hep birlikte Milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.
Son Dakika › Politika › AK Partili isimlerden Mahir Ünal'ın istifasına tepki: Farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik - Son Dakika