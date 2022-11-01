AK Partili isimlerden Mahir Ünal'ın istifasına tepki: Farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik

" Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkileri üzerine çeken Mahir Ünal, AK Parti grup başkanvekilliği görevinden dün akşam istifa etti. Ünal'ın istifasına AK Parti içerisinden tepkiler geldi.

"AYRILIŞINA ÜZÜLDÜM"

Ünal'ın istifasına ilk tepki gösteren, AK Parti MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar oldu. Tayyar sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tartışmalı konuşmanın içeriğine dair farklı düşünsem de ayrılışı böyle olmamalıydı. Bazen sinir uçlarımıza dokunsa da farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik. Demokrasi, tahammül rejimidir zaten. Velhasıl, Mahir Ünal'ın ayrılışına üzüldüm" dedi.

"SİYASET KATİLMİŞ"

Ünal'ın istifasına bir tepki de eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Ünal açıklamasında, "Siyaset katilmiş. Bir kez daha anladım" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMDEN AFFIMI TALEP EDİYORUM"

Öte yandan Ünal istifasını sosyal medyadan duyurdu. Yaptığı açıklamada istifasını, "Bugün (dün) itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

YERİNE ÖZLEM ZENGİN GETİRİLDİ

Ünal'ın talebinin kabul edilmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekilliği'ne Özlem Zengin görevlendirildi. Zengin ilk açıklamasında, "Uzun yıllardır partimizde birlikte görev yaptığımız 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal'a hizmetleri, emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti Grubumuzda hep birlikte Milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.