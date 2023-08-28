Danimarka, kutsal kitaplara saldırıları yasaklayacak! Koydukları şart dikkat çekici

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Danimarka hükümeti, 25 Ağustos'ta meclise Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasaklayan kanun teklifi sunacağını açıkladı. Buna göre "Dini öneme sahip nesneye karşı aşağılayıcı muamele" suçu, para cezası veya iki yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Ancak aşağılayıcı veya küçük düşürücü görülebilecek şekilde yapılmadığı sürece kutsal kitabın umumi çöp kutusuna atılması, yasanın ihlali olarak değerlendirilmeyecek.

AŞAĞILAYICI MUAMELE SUÇ TEŞKİL EDECEK

Tasarıda Danimarka Ceza Kanunu'nun 110. maddesine "Kişinin, alenen veya daha geniş bir çevreye yayma amacıyla dini öneme sahip bir nesneye uygunsuz davranıştan suçlu bulunacağını" belirten 2. paragrafın eklenmesi önerilecek. Belirli bir inanç geleneğinde kutsal kabul edilen ve dini öğretilerin yer aldığı yazılar, kutsal kitaplar ve benzerleri, "dini öneme sahip nesne" olarak değerlendirilecek.

KIYAFETLER BU KAPSAMA GİRMEYECEK

Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat ve Vedalar (Hinduizmin kutsal metinleri), dini öneme sahip nesneler arasında yer alacak ancak dini önem atfedilebilecek olsa da kıyafetler, bu kapsama girmeyecek.

PARA CEZASI VE 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI OLACAK

"Dini öneme sahip nesneye karşı aşağılayıcı muamele" suçu, para cezası veya iki yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Yakmayı, kirletmeyi, üzerine basmayı, tekmelemeyi, yırtmayı, bıçakla kesmeyi veya benzeri yollarla yok etmeyi içeren eylemler, "dini nesneye karşı uygunsuz davranış" sayılacak.

TASVİR VE TAKLİT SUÇ SAYILMAYACAK

Çizim, resim, model veya benzeri yöntemlerle dini öneme sahip nesnelerin tasvirleri, çoğaltılması veya taklit edilmesi suç oluşturmayacak.

UMUMİ ÇÖP KUTUSUNA ATILMASI İHLAL SAYILMAYACAK

Ayrıca aşağılayıcı veya küçük düşürücü görülebilecek şekilde yapılmadığı sürece kutsal kitabın umumi çöp kutusuna atılması, yasanın ihlali olarak değerlendirilmeyecek. Polis, "dini öneme sahip nesnelere karşı ihlal" suçunun işlendiği veya işleneceğinin farkına varması halinde kurallara uygun müdahale edebilecek ve suç faaliyetine son verebilecek. Uygunsuz muamelenin, "kamuya açık veya daha geniş alana yaymak amacıyla" gerçekleşmesi şartı aranacak. Buna göre uygunsuz muamele, kamuya açık meydanda yapılırsa ve internet üzerinden paylaşılırsa suç teşkil edecek. Kapalı ortamda gerçekleşen eylemler ise genel olarak hükmün kapsamına girmeyecek.

Çok sayıda takipçisi ve bağlantısı bulunan sosyal medya hesaplarından dini öneme sahip nesneye karşı uygunsuz paylaşımlar, canlı yayın veya diğer şekildeki eylemler, daha geniş alana yaymak amacıyla gerçekleştirilmiş sayılacak ve suç kapsamına girecek.

EYLÜL AYINDA MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, 25 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, kutsal kitaplara saldırıları yasaklayan kanun teklifini yakın zamanda sunacaklarını açıklamıştı. Hummelgaard, kutsal kitaplara saldırıların tek amacının "nefret yaratmak ve nifak tohumları ekmek" olduğunu, söz konusu kanun teklifinin, halihazırda ülke bayraklarının yakılmasını yasaklayan kanunla birleştirileceğini duyurmuştu.

Düzenlemeyle hem kutsal kitapların yakılmasını hem de dini değerlere yönelik uygunsuz davranışları yasaklayacaklarını anlatan Hummelgaard, "Bu yasa, kamusal alanda Kur'an-ı Kerim ve İncil yakanları cezalandıracak. Bu kanun yalnızca kamusal alanlarda ya da daha geniş bir çevreye yayılması amacıyla yapılan eylemleri hedef alacak." ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu teklifin 179 sandalyeli meclise eylülde gelmesi ve istişarelerin ardından ekimde oylanması bekleniyor.