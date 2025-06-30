Kılıçdaroğlu'ndan kendisi hakkında yapılan olay paylaşıma ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan kendisi hakkında yapılan olay paylaşıma ilk yorum

Kılıçdaroğlu\'ndan kendisi hakkında yapılan olay paylaşıma ilk yorum
30.06.2025 15:25
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Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik esprili bir tatil teklifine Datça Belediyesi'nin resmi hesabından verilen yanıt sonrası, sosyal medya yöneticisi Osman Akın işten çıkarılmıştı. Kılıçdaroğlu ise yaptığı paylaşımla ''Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum'' diyerek kararı eleştirdi ve paylaşım nedeniyle görevden alındıysa yöneticinin iade edilmesini istedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik mizahi bir tatil teklifi sosyal medyada viral olmuştu. "Zeydan Hoca" kullanıcı adlı bir sosyal medya hesabı, Kılıçdaroğlu'na hitaben "Bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi de dahil olmak üzere Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" şeklinde esprili bir paylaşım yapmıştı. Datça Belediyesi'nin resmi hesabından bu paylaşıma yanıt olarak "Maalesef doluyuz" cevabı verilmişti.

YAPILAN PAYLAŞIMLAR SONRASI İŞTEN ÇIKARILDI

Bu yanıtın ardından gözaltına alınan Gazeteci İrfan Değirmenci için belediye hesabından "yerimiz var" ifadesi kullanılarak destek mesajı verilmişti. Bu paylaşımlar, Datça Belediyesi'nin sosyal medya yaklaşımı olarak takdir toplamıştı. Yapılan bu paylaşımların ardından belediyenin resmi hesabından sorumlu sosyal medya yöneticisi Osman Akın'ın işten çıkarıldığı duyurulmuştu.

Datça Belediyesi Çalışanının İşten Çıkarılmasına Tepki: 'Görevine İade Edilmesi Beni Memnun Eder'

KILIÇDAROĞLU: DOĞRU BULMUYORUM

Bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum" diyerek işten çıkartılan gence sahip çıkan Kılıçdaroğlu, "Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder. Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah'ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Datça Belediyesi Çalışanının İşten Çıkarılmasına Tepki: 'Görevine İade Edilmesi Beni Memnun Eder'

Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Medya, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan kendisi hakkında yapılan olay paylaşıma ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Oooo:
    Şirin görünmeler falan Koltuk için sınırın duracağın yer neresi Bay Kemal 32 16 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Bırakın bu işleri chpyi rahat bırakın artık 28 12 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    AKP'nin saray adamı 21 13 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    vallaha Erdoğan ölene kadar c.baskani kalır. Kılıçdaroğlu gibi adamlar oldukça. 11 4 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Kılıçdaroğlu belli ki gündemde olmaya tekrar siyasete girmeye çalışıyor. Ama yemezler 11 3 Yanıtla
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