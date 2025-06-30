Kılıçdaroğlu\'ndan kendisi hakkında yapılan olay paylaşıma ilk yorum

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik mizahi bir tatil teklifi sosyal medyada viral olmuştu. "Zeydan Hoca" kullanıcı adlı bir sosyal medya hesabı, Kılıçdaroğlu'na hitaben "Bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi de dahil olmak üzere Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" şeklinde esprili bir paylaşım yapmıştı. Datça Belediyesi'nin resmi hesabından bu paylaşıma yanıt olarak "Maalesef doluyuz" cevabı verilmişti.

YAPILAN PAYLAŞIMLAR SONRASI İŞTEN ÇIKARILDI

Bu yanıtın ardından gözaltına alınan Gazeteci İrfan Değirmenci için belediye hesabından "yerimiz var" ifadesi kullanılarak destek mesajı verilmişti. Bu paylaşımlar, Datça Belediyesi'nin sosyal medya yaklaşımı olarak takdir toplamıştı. Yapılan bu paylaşımların ardından belediyenin resmi hesabından sorumlu sosyal medya yöneticisi Osman Akın'ın işten çıkarıldığı duyurulmuştu.

KILIÇDAROĞLU: DOĞRU BULMUYORUM

Bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum" diyerek işten çıkartılan gence sahip çıkan Kılıçdaroğlu, "Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder. Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah'ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;