Davutoğlu: Anayasa yok sayılıyor, anayasasızlaşan bir ülkeye doğru gidiyoruz

Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili, "Bu beğenmediğimiz Anayasa'nın dahi devreden kalktığı, anayasasızlaştırılan bir ülkeye doğru gidiyoruz." dedi.

Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Atalay konusunun şahsi bir dava olmaktan ziyade sembolik bir nitelik kazanmaya başladığını ifade eden Davutoğlu, TBMM Genel Kurulunda dün yaşananların, Anayasa'nın yok sayılması anlamına geldiğini iddia etti.

Davutoğlu, demokratik kazanımların da yok sayıldığını savunarak, "Süratle bir anayasasızlaşmaya gidiyoruz. Anayasa çok muteber mi bizim için? Hayır. 12 Eylül Anayasası delik deşik edilmiş şekliyle Türkiye'ye zaten dar geliyorken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunu daha da daralttı, daha dar bir tünele soktu bizi. Ama şimdi daha vahim bir gelecek bizi bekliyor. Bu beğenmediğimiz Anayasa'nın dahi devreden kalktığı, anayasasızlaştırılan bir ülkeye doğru gidiyoruz." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin Atalay için iki kez hak ihlali kararı verdiğini ancak Yargıtay'ın bu kararları reddettiğini ifade eden Davutoğlu, TBMM Başkanı ve Başkanvekili'nin Yargıtay 3. Ceza Dairesinden yana tavır aldığını söyledi.

Davutoğlu, "Önce Anayasa Mahkemesini işlevsizleştirecekler, Anayasa Mahkemesinin 2012 yılından beri bireysel başvuru hakkı yönünde atılan adımları yok sayacaklar. Sonra mümkünse Anayasa Mahkemesini kapatacaklar, mümkünse Türkiye'yi tamamıyla uluslararası hukukun ve evrensel hukuk değerlerinin dışında kendi içine kapalı bir hukuk sisteminin dar boğazına sokacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"Gittiğiniz yol, yol değil. Bir gün gelecek bu adalete sizin de ihtiyacınız olacak." diyen Davutoğlu, Saadet ve Gelecek partileri olarak demokrasi, milli irade zarar görecekse kardeşlerini bile tanımayacaklarını, eski dostların karşısında hakkı, hukuku hatırlatmaktan geri durmayacaklarını kaydetti.

Davutoğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın dün "şu Meclisi kapatıp gideyim" telaşı içinde çaba sarf ettiğini öne sürerek, "Yakıştı mı bu görüntü bize? Yakıştı mı bu görüntü yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla mücadele etmek için yola çıktığını söyleyen AK Parti'lilere?" diye sordu.

İsrail'in yaptığı eylemler dolayısıyla ilk kez sanık sandalyesine oturtulacağını dile getiren Davutoğlu, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair alınan karar dolayısıyla başvuru yapan Güney Afrika'ya teşekkür etti. Davutoğlu, iktidara da İsrail'e karşı adımlar atma çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik hakaretlerde bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Ülkemiz bu haldeyken, milletimiz yoksullukla boğuşurken, dünyada zulümler diz boyu artmışken ben Sayın Bahçeli ile polemiğe girmek istemem. Kimseyle polemiğe girmek istemem. Açık söylüyorum, Türkiye'de siyasi polemik yapmaktansa, onun için 1 dakikamı ayırmaktansa bin dakikamı dünyada mazlumların sesi olmaya ayırırım." şeklinde konuştu.

"Geçmiş mücadelelerini çöpe atarak Anayasa tanımazlığa imza attılar"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da TBMM Genel Kurulunda Can Atalay için alınan kararı "utanç ve hukuksuzluk" olarak değerlendirdi.

Kaya, "Bu utancın ve bu hukuksuzluğun iki baş mimarı vardı. Biri Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, diğeri de görevli Meclis Başkanvekili Sayın Bekir Bozdağ. Siyasette yola çıkarken ettikleri büyük lafları, geçmiş mücadelelerini adeta çöpe atarak anayasa tanımazlığa birlikte imza attılar." ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ'ın inandığı değerleri bir tarafa bırakarak görevini yerine getirdiğini söyleyen Kaya, "Bu günler gelir geçer ama bu hukuksuzluklar ve utanç sahiplerinin boynunda bir yük olarak geleceğe taşınır." dedi.???