Davutoğlu: İktidar olsaydık, maden raporu verenleri hayat boyu men ederdik

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Şu anda iktidar olsaydık, geçmişte oraya ÇED raporu veren bütün isimleri hayat boyu rapor yazmaktan men ederdik." değerlendirmesinde bulundu.
Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Erzincan'da maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini anımsattı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşananların bir kader olarak düşünülemeyeceğini belirten Ahmet Davutoğlu, "maden sahalarının siyasilerin yakınlarına verildiğini" iddia etti. Davutoğlu, şöyle devam etti:
"Şu anda iktidar olsaydık, geçmişte oraya ÇED raporu veren bütün isimleri hayat boyu rapor yazmaktan men ederdik. 'Toprağa saygısı olmayanın milletin hukukuna saygısı olmaz' derdik. Bu raporları verenlerin tümünü kamu hizmetinden men ederdik. Sonra altın madeninin arkasındaki sırları birer birer çıkartır, kimlere ne imtiyazlar tanınmışsa onları araştırırdık."
Antalya'da yaşanan sele de değinen Davutoğlu, iktidarın şehirlerin dokusunu anlayamadığını söyledi.
"Mektup yazdım Kanal İstanbul için"
Kanal İstanbul Projesi'nin, İstanbul'a saygısızlık olduğunu savunan Davutoğlu, "Kanal İstanbul, İstanbul'un havasına, suyuna, toprağına, ateşine hürmetsizliğin, nobranlığın, ihanetin adıdır." dedi.
İstanbul'un büyük bir hazine olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bunu ben Sayın Erdoğan'ın yüzüne ifade ettim. Yazılı rapor var, yayınlarım. Mektup yazdım Kanal İstanbul için, 'Yapmayın, kıymayın İstanbul'a' diye." şeklinde konuştu.
Türkiye'yi, imar, uyuşturucu, faiz, ihale ve siyaset baronlarından kurtaracaklarını ifade eden Davutoğlu, siyaseti kar ve rant alanı olmaktan çıkaracaklarını kaydetti. Ahmet Davutoğlu, devletin ve Türkiye'nin yeniden imara ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında "buyruğumdur" ifadesini kullandığını söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu:
"Buyruk yazacaksan, dön Netanyahu'ya 'Ben ki Selahaddin Eyyubi'nin, Hazreti Ömer'in mirasının takipçisi, Yavuz Sultan Selim Han'ın fethettiği diyarların bugünkü hamisi, Sultan Abdülhamid Han'ın reddettiği siyonist projelerin takipçisi ve karşılığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ım; sen ki Netanyahu'sun 'sana ticareti kesiyorum, sana hava sahalarımı kapatıyorum. Eğer zulmünü durdurmazsan gemilerimle yardım gönderiyorum, ebabil kuşları gibi helikopterlerle yardım indiriyorum Gazze'ye, ramazan yaklaşırken saldırılarını kesmezsen bütün gücümle orada olacağım' de. Buyruk böyle yazılır."
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hatay Milletvekili Çalışkan
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Türkiye'de insan canının değersiz olduğunu, şirketlerin iş ve işçi güvenliğiyle ilgili yatırımları yapmadığını öne sürdü. Bülent Kaya, iktidarın iş güvenliği ile işçi sağlığının tehdit altında olduğu madenleri durdurması gerektiğini dile getirdi.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anımsatan Kaya, Filistin sorununun normalleştirildiğini, parti olarak bu konuyu unutturmayacaklarını ifade etti.
Kaya, "İsrail zulmünü durdurmanın, Filistinli mazlumlara kol kanat germenin milli vecibe olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Grup toplantısında Saadet Partisinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan olduğu açıklandı.
Son Dakika › Politika › Davutoğlu: İktidar olsaydık, maden raporu verenleri hayat boyu men ederdik - Son Dakika
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun o paylaşımını göre futbolseverler, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
Anagold Madencilik, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen maden kazasının ardından Karasu Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını açıkladı. Kazanın nedeni olarak yığın linç alanının kayması gösterildi ve atık depolama havuzuyla bir ilgisi olmadığı belirtildi. Çevresel kirlilik yaşanmadığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, toprak kaymasını önlemek amacıyla önlemler alındığı ve bölgeden numuneler alınarak takip edildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir kirlilik tespit edilmediği ifade edildi.
İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.
Ocak-Aralık 2023 döneminde inek sütü üretimi, yıllık yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi ise yüzde 11.3 geriledi.
Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının bir yerinde şehitler için yazılmış şarkıyı açarak kürsüde hüngür hüngür ağladı.
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?