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Davutoğlu: İsrail Büyükelçiliği, derhal Türkiye'den gönderilmeli - Son Dakika

Davutoğlu: İsrail Büyükelçiliği, derhal Türkiye'den gönderilmeli

Son Güncelleme: 18.10.2023 12:27

Davutoğlu: İsrail Büyükelçiliği, derhal Türkiye'den gönderilmeliGELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kimse İsrail karşıtı eylemleri engelleyemez. Dün kimden talimat alındı da biber gazı sıkıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kimse İsrail karşıtı eylemleri engelleyemez. Dün kimden talimat alındı da biber gazı sıkıldı. Burası İngiltere, Almanya değil. Türkiye insani yardım koridoru açılmasına öncülük etsin. İsrail Büyükelçiliği, derhal Türkiye'den gönderilmelidir" dedi.

"TARİHİN EN ACIMASIZ KATLİAMLARINDAN BİRİ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de ortak grup toplantısında konuştu. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Gazze'de hastanenin bombalanmasına ilişkin, "Ne yazık ki karşılaştığımız manzara tahminlerimizin ötesinde. Dün toplama kamplarından şikayet edenler, bugün Gazze'de 21'inci yüzyılın toplama kampını oluşturdu. Dün soykırımdan şikayet edenler, bugün tarihin en acımasız katliamlarından birini gerçekleştirdi. Dün gece bir hastanenin Gazze'de vurulması, zannediyorum ki bu zulmün zirvesi oldu. Önce biraz tereddüt ettiler, 'Bunu sonuna kadar sahiplenelim mi sahiplenmeyelim mi' diye, arkasından da hiç utanmadan sıkılmadan bunu kendilerinin yapmamış olabileceğini söylüyorlar. 'Yapmadık' da diyemiyorlar tam olarak. Hem yapıyorlar hem de tepkinin boyutlarını görünce imtina etmek için yol arıyorlar. ABD Başkanı, Amerika'dan bunun coşkusunu yaşamak için geliyor. Amerika buna alışık" diye konuştu.

"ULUSAL YAS İLAN EDELİM"

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da Gazze'de meydana gelen hastane saldırısını lanetledi. Yapılanın bir savaş suçu, katliam ve devlet terörü olduğunu söyleyen Davutoğlu, son nefesine kadar Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Davutoğlu, "Derhal ulusal yas ilan edelim. TBMM heyeti oluşturulsun, bu bombalanan hastaneye gitsin. Burada konuşmakla olmaz. Kimse İsrail karşıtı eylemleri engelleyemez. Dün kimden talimat alındı da biber gazı sıkıldı. Burası İngiltere, Almanya değil. Türkiye insani yardım koridoru açılmasına öncülük etsin. İsrail Büyükelçiliği, derhal Türkiye'den gönderilmelidir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Davutoğlu: İsrail Büyükelçiliği, derhal Türkiye'den gönderilmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Davutoğlu: İsrail Büyükelçiliği, derhal Türkiye'den gönderilmeli - Son Dakika
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