Davutoğlu: Siyasi ahlak yasasını çıkarmadıkça düzelemezsiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Davutoğlu: Siyasi ahlak yasasını çıkarmadıkça düzelemezsiniz

Geniş Video İzle

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de siyasi ahlak eksikliğinin bulunduğunu belirterek, siyasi ahlak yasasını çıkarmadan düzelmenin mümkün olmadığını söyledi. Davutoğlu ayrıca, AK Parti'lilere seslenerek, kendisine kumpas kuranlara cevap veremeyenlere dikkat çekti. Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir ise iktidarın hatalı politikalarının halka maliyetini ödediğini ifade etti.

05.06.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şimdi Kızılcahamam'da, 'Ne hale düştük' diye samimi bir şekilde soran AK Parti'lilere cevap veremeyenlere sesleniyorum. Ne kadar kamp yaparsanız yapın, isterseniz 365 gün kapanın kamp yapın, siyasi ahlak yasasını çıkarmadıkça düzelemezsiniz" dedi.

Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet-Gelecek partileri ortak grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, Türkiye'de siyasi ahlak eksikliğinin bulunduğunu kaydederek, "Açık ve net söylüyorum, 2016'da kendilerinin içinden çıktığı, 'Hocam' dedikleri bir Başbakan'a kumpas kuran ve şimdi Kızılcahamam'da, 'Ne hale düştük' diye samimi bir şekilde soran AK Parti'lilere cevap veremeyenlere sesleniyorum. Ne kadar kamp yaparsanız yapın, isterseniz 365 gün kapanın kamp yapın, siyasi ahlak yasasını çıkarmadıkça düzelemezsiniz, düzelemezsiniz, düzelemezsiniz. Hakkın ve halkın rızasını almayanlar, abat olmaz. Sadece şunu söylemiştim, siyasete başlayıp da bitirdiği anda bakarım, izah edemeyeceği hiçbir serveti olmayacak. Allah aşkına kimin izah edebileceği bir kuruşu var şimdi. Onun için bu iktidardan hesap sormak hem bizim üzerimize dinen vacip hem de hukuken bir zaruret değil midir, soracağız" diye konuştu.

'GEREKLİ ADIMLARI ATIN'

Geçen haftaki grup toplantısında Gazze ile ilgili atılması gereken adımları sıraladığını söyleyen Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, tekrar 'Ey Batı, ey Amerika' diye seslendi. Ben de buradan sesleniyorum; ey Ankara, ey Başkent, ey Erdoğan, gerekli adımları atın. Size söyledik, bu adımları aynı gün atabilirsiniz. Bütün bunları yapmazlar, yapamazlar. Çünkü 'Borç alan emir alır' diye söylerdi ya Sayın Erdoğan, bir yerlerden borç istemeye başladığınızda boynunuz kırık olur. Bunları yapamayanların sözü kime geçiyor? Filistin için bin genç gösteri yapıyor, demokratik bir hak. Gençleri tutukluyorlar" dedi.

'BUZDOLABI VAR; İÇİNDE MEYVE, SEBZE YOK'

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir ise iktidarın hatalı ve yanlış politikaları olduğunu, bunun maliyetini halka ödettiğini söyleyerek, "Kişi başına tüketilen meyve ve sebze miktarına baktığımız zaman, eğer bunlarda da bir düşme meydana geliyorsa bir sebep vardır. Burada bir yanlış politika vardır. Bir dönem ifade edildi; 'Bizden önce buzdolabı yoktu.' Diyelim ki öyle, öyle değil; ama öyle olsun. İyi de bugün siz varsınız, buzdolabı da var ancak içinde yeteri kadar meyve, sebze yok. Bazı buzdolaplarında ürünlerin çoğu yok, et yok, süt yok, süt ürünleri yok. Bir başka ifadeyle temel gıda olarak nitelendireceğimiz, çocuklarımızın beslenmemizi sağlayacak olan gıda ürünleri yeteri kadar değil" diye konuştu.

Davutoğlu: Siyasi ahlak yasasını çıkarmadıkça düzelemezsiniz
Kaynak: DHA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu: Siyasi ahlak yasasını çıkarmadıkça düzelemezsiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
14:04 İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
13:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
13:44 Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü
13:34 İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir
12:59 Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: ’Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı’ Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: 'Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 14:32:45. #1.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu: Siyasi ahlak yasasını çıkarmadıkça düzelemezsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement