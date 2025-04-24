DEM heyeti, Adalet Bakanı'na iletti: Öcalan gazetecilerle görüşmek istiyor - Son Dakika
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Politika

DEM heyeti, Adalet Bakanı'na iletti: Öcalan gazetecilerle görüşmek istiyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit "Görüşmede Öcalan'ın görüşmek istediği bazı yazar ve gazetecilerin adaya gitmesi, onunla temasta bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizdik. Bu konuda bakanlığın hızla adım atması gerektiğini ifade ettik" dedi.

24.04.2025 13:33
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DEM Parti'nin İmralı heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile ertelenen görüşmesi bugün gerçekleştirildi. Görüşme 2 saat sürdü.

Görüşme sonrası DEM Parti Koçyiğit yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bu görüşme İmralı heyetimizin aslında Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmeden sonra planlanmıştı. Ama ne yazık ki İmralı heyet üyemiz ve Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı nedeniyle erteledik ve bugün de onlar olmadan bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Bu vesileyle bir kez daha umutlu bekleyişimizi sürdürdüğümüzü ve yatağında hastalığına direnen Sırrı Süreyya Önder arkadaşımıza, Meclis Başkan Vekilimize, İmralı heyet üyemize geçmiş olsun dileklerimizi buradan bir kez daha iletmek istiyoruz

Ekim'den beri başlayan tartışmalar vesilesiyle, bunun sürece yapacağı katkıları, yasal düzenlemeleri geniş bir zeminde konuşma fırsatı bulduk. Öncelikli konuşma başlığımızın İmralı'da bulunan ve 27 Şubat çağrısıyla da Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını aralayan, Kürt sorununun demokratik çözümünde yeni bir eşik atlamamızı sağlayan Sayın Öcalan'ın çalışma koşulları, sağlık koşullarının olduğunu ifade etmek isterim.

"BAZI GELİŞMELER GÖRME ŞANSIMIZ OLACAK"

Bu konuda Sayın Bakan'a tecrit koşullarında bu sürece Sayın Öcalan'ın katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesi açısından Sayın Öcalan'ın koşullarının en önemli başlık olduğunu ve derhal, bir an önce artık bu koşulların amasız, fakatsız düzeltilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Bu konuda sanırım önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler görme şansımız da olacak.

DEM heyeti, Adalet Bakanı'na iletti: Öcalan gazetecilerle görüşmek istiyor

ÖCALAN BAZI GAZETECİLERLE İMRALI'DA GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ

Bunun dışında oraya farklı heyetlerin gitmesi, farklı milletvekillerinin, farklı siyasi partilerin, aydınların, yazarların, gazetecilerin gitmesi ve yine Sayın Öcalan'ın görmek istediği, görüşmek istediği bazı aydınların, yazarların, gazetecilerin adaya gitmesi, onunla temasta bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizdik. Bu anlamıyla, bu konuda da bakanlığın hızla adım atması gerektiğini ifade ettik.

"BİZİM İÇİN EN TEMEL BAŞLIKLARDAN BİRİSİ HASTA MAHPUSLAR"

Türkiye'de adalet sistemiyle ilgili çok geniş sorunlar var. Bunları da kapsamlı bir şekilde, ele alma şansımız oldu. Bizim için en önemli temel başlıklardan birisi halihazırda cezaevinde bulunan hasta mahpuslar başlığı. Gerçek anlamda bunun ne insani, ne vicdani ne de hukuki olmadığını her birimiz biliyoruz. O anlamıyla hasta mahpuslar açısından hızla bir düzenleme yapılması, halihazırda adli tıp raporları alanların hızla cezaevinden salıverilmesi konusunda da görüş ve düşüncelerimizi kendilerine yine ifade ettik.

İNFAZ PAKETİ DÜZENLEMESİ

Bu konudaki taleplerimizi kendilerine ilettik. Yine kamuoyunda 'Covid Yasası' olarak bilinen, aslında Covid pandemi döneminde cezaevinden şartlı salıverme koşullarını düzenleyen ama onun içerisinde örgütlü suçları istisna tutan yasal, yasal düzenlemede, biliyorsunuz bir infaz paketi düzenlemesi var. Oradaki bu örgütlü suçları istisna tutan meselenin ortadan kaldırılması ve gerçek anlamda herkesi kapsayan, eşitlikçi bir yaklaşımın gözetilmesi gerektiğini de kendilerine ifade ettik. Yine özellikle bu önümüze gelecek olan infaz paketinde biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin daha önce de iptal ettiği örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme, maddesi vardı. Anayasa Mahkemesi bunu iade etmişti ama ne yazık ki Meclis'ten geldiği gibi aynı şekilde düzenlendi, geçti. Şimdi yeniden, pakete konulmasına dair bazı bilgiler aldık. Bunun mutlaka amasız, fakatsız ortadan kaldırılması, asla kabul edilemediği, bu anlamıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararına uygun bir düzenleme yapma beklentimizi yine kendilerine ifade etmiş olduk.

Bu anlamıyla özellikle yine en büyük sorunlardan birisi olan cezaevindeki mahpusların cezalarını yatmış olmalarına rağmen İdari Gözlem Kurulu kararlarıyla tamamen subjektif, tamamen keyfe keder gerekçelerle insanların cezalarını çekmiş olmalarına rağmen cezaevinde kalmalarını sağlayan bu meselenin, bu idari gözlem kurullarının reforme edilmesi, gözden geçirilmesi, bu kurulların demokratikleştirilmesi ama bununla beraber de bütün bu gözlem kurulu kararlarının kriterlere, yani objektif kriterlere göre karar vermesi gerektiğini kendilerine ifade ettik ve bu anlamıyla gelecek ilk pakette de idari gözlem kurullarının bu keyfe keder, gerçek anlamda aslında ikinci bir cezalandırma mekanizması olan bu kurulun demokratikleşmesi, yapısının demokratikleşmesi, kararlarının da, objektif kritere göre vermesi gerektiğine dair bir düzenlemenin hızla gelecek ilk yasal pakete, ilk pakete konulması gerektiğini, ifade etmiş olalım."

DEM heyeti, Adalet Bakanı\'na iletti: Öcalan gazetecilerle görüşmek istiyor
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Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti, Yılmaz Tunç, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, İmralı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM heyeti, Adalet Bakanı'na iletti: Öcalan gazetecilerle görüşmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • fmpsd69v55:
    eee chp kiminle kol kolaymış sayın makarnacılar cevap verin :) 6 3 Yanıtla
  • rs202020:
    Şaka mı bu?? Tecrit altındayken bu sürece katkı sağlayamayacakmış...Bebek katilinin aklı değil bu!!!! 1 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    YAHU ŞUNLARA BAK TÜRKİYE YÜZYILI İŞTE O ARKADAKİ YAZILAN YAZIYA BAYRAĞA BÜSTE SAYGINIZ OLSUN. 1 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Sıneme seyredıyoruz sonunu merak edıyorum 1 0 Yanıtla
  • Can Dezen:
    narişa gidan yol için deyer 0 0 Yanıtla
  • Can Dezen:
    barış için deyer 0 0 Yanıtla
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