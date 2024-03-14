Meral Danış Beştaş, İmamoğlu lehine yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı

Politika

Habertürk canlı yayınına konuk olan DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, Ekrem İmamoğlu lehine yarıştan çekileceği iddialarına yanıt verdi.

ÇEKİLECEĞİM YARIŞA GİRMEM

Seçimlere birkaç gün kala CHP adayı İmamoğlu'na destek için yarıştan çekileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Beştaş, "Adaylıktan çekilmeyeceğim. Pusulada kalıyorum. Doğru bu konuşuluyor, işin kötü tarafı halk arasından da soruluyor. TV'lerde tartışılıyor, 3-5 gün kala çekilecek deniyor. Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim. Çekileceğim yarışa da girmem. Ne kadar oy alırsak alalım son güne kadar çalışmamızı yürüteceğiz. Sandık güvenliğinin sağlanması için gayret göstereceğiz. Seçmenlerimizden destek bekliyoruz" dedi.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş

KENT UZLAŞISI MESELESİ

CHP ile kent uzlaşısına ilişkin olarak da konuşan Beştaş, "Kent uzlaşısı partiler arasında olmuyor. Daha çok yerelden bize akan talepler. Mesela Adana, Mersin, Esenyurt, Mersin için söyleyeyim. Yerel yapılarda STK'lar, kadın yapıları ve diyorlar ki, 'Burada uzlaşalım, belediye meclis üyeliklerinde uzlaşalım.' Bu konuda öneriler çıkıyor. Bizim partiden de adaylar var, diyelim CHP'den de var. İki partiyle ilgisi olmayan ama belediye meclisinde yer almak isteyenler var. Burada altını çizerek söylüyoruz, ittifak değil diyoruz. Bizim bu seçimde hiç kimseyle ittifak yok. Olsa gönül rahatlığıyla söyleriz. 2019'da ittifaksız bir şekilde desteğimizi ilan ettik? İktidara karşı kazanabilecek muhalefet gücü olarak ilan ettik. Şu anda böyle bir ilanımız var mı? Biz adayız. Ben bir adayım. Gece gündüz çalışıyoruz sokaklarda. Oy almak ve seçmenimizi konsolide etmek için. Kent uzlaşısı, demokrasi ittifakı gibi geçmişte çok yaptık. 14-28 Mayıs'ta Özgürlük İttifakı olarak girdik. Biz dostlarla, STK'larla, demokratik dinamiklerle birlikte yürümeyi çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş

"BAŞKA PARTİYE OY İSTEMEM DE"

Beştaş şunları kaydetti: "Esenyurt halkı, bizim seçmen ve bütün Esenyurtlulara çağrı yapıyorum, büyükşehirde bize verin. Bizim ilçe örgütü bunun için çalışıyor şu anda. Büyükşehirde yarışıyoruz. Ben sadece kendi çalışmamızı yürütüyorum. Adayımız olmadığı ilçeler var. Esenyurt'a mitinge gittim. Başka bir partiye oy istemedim, istemem de. Ben büyükşehir belediyesi eş başkan adayıyım. Kendime oy istiyorum. Uzlaşı gereği bizim partiden belediye meclis üyesi olanlar o çalışmayı yürütecekler tabii ki."

"PROF. NACİ GÖRÜR'LE BİR ARAYA GELDİK"

Beştaş, deprem gerçeğine ilişkin olarak da konuşarak "İstanbul'a dair bildirgemizde çok çalıştık. Prof. Naci Görür'le bir araya geldik. Tabii ki dirençli kent. Bu konuda çözüm yöntemlerini yazdık. Deprem, ulaşım, kentsel dönüşüm. Biz yerinden dönüşümü savunan bir partiyiz. İstanbul'u hakikaten dert ediniyoruz. İstanbul'daki sorunlar bizim sorunlarımız" ifadelerini kullandı.