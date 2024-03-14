Meral Danış Beştaş, İmamoğlu lehine yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Meral Danış Beştaş, İmamoğlu lehine yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı

Meral Danış Beştaş, İmamoğlu lehine yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, Habertürk canlı yayınında yarıştan çekileceği iddialarına yanıt vererek, adaylıktan çekilmeyeceğini ve seçimlere kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Beştaş, sandık güvenliğinin sağlanması için gayret göstereceklerini ve seçmenlerden destek beklediklerini ifade etti.

14.03.2024 00:06  Güncelleme: 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Habertürk canlı yayınına konuk olan DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, Ekrem İmamoğlu lehine yarıştan çekileceği iddialarına yanıt verdi.

ÇEKİLECEĞİM YARIŞA GİRMEM

Seçimlere birkaç gün kala CHP adayı İmamoğlu'na destek için yarıştan çekileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Beştaş, "Adaylıktan çekilmeyeceğim. Pusulada kalıyorum. Doğru bu konuşuluyor, işin kötü tarafı halk arasından da soruluyor. TV'lerde tartışılıyor, 3-5 gün kala çekilecek deniyor. Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim. Çekileceğim yarışa da girmem. Ne kadar oy alırsak alalım son güne kadar çalışmamızı yürüteceğiz. Sandık güvenliğinin sağlanması için gayret göstereceğiz. Seçmenlerimizden destek bekliyoruz" dedi.

DEM'in İstanbul adayı Beştaş'tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim
DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş

KENT UZLAŞISI MESELESİ

CHP ile kent uzlaşısına ilişkin olarak da konuşan Beştaş, "Kent uzlaşısı partiler arasında olmuyor. Daha çok yerelden bize akan talepler. Mesela Adana, Mersin, Esenyurt, Mersin için söyleyeyim. Yerel yapılarda STK'lar, kadın yapıları ve diyorlar ki, 'Burada uzlaşalım, belediye meclis üyeliklerinde uzlaşalım.' Bu konuda öneriler çıkıyor. Bizim partiden de adaylar var, diyelim CHP'den de var. İki partiyle ilgisi olmayan ama belediye meclisinde yer almak isteyenler var. Burada altını çizerek söylüyoruz, ittifak değil diyoruz. Bizim bu seçimde hiç kimseyle ittifak yok. Olsa gönül rahatlığıyla söyleriz. 2019'da ittifaksız bir şekilde desteğimizi ilan ettik? İktidara karşı kazanabilecek muhalefet gücü olarak ilan ettik. Şu anda böyle bir ilanımız var mı? Biz adayız. Ben bir adayım. Gece gündüz çalışıyoruz sokaklarda. Oy almak ve seçmenimizi konsolide etmek için. Kent uzlaşısı, demokrasi ittifakı gibi geçmişte çok yaptık. 14-28 Mayıs'ta Özgürlük İttifakı olarak girdik. Biz dostlarla, STK'larla, demokratik dinamiklerle birlikte yürümeyi çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM'in İstanbul adayı Beştaş'tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim
DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş

"BAŞKA PARTİYE OY İSTEMEM DE"

Beştaş şunları kaydetti: "Esenyurt halkı, bizim seçmen ve bütün Esenyurtlulara çağrı yapıyorum, büyükşehirde bize verin. Bizim ilçe örgütü bunun için çalışıyor şu anda. Büyükşehirde yarışıyoruz. Ben sadece kendi çalışmamızı yürütüyorum. Adayımız olmadığı ilçeler var. Esenyurt'a mitinge gittim. Başka bir partiye oy istemedim, istemem de. Ben büyükşehir belediyesi eş başkan adayıyım. Kendime oy istiyorum. Uzlaşı gereği bizim partiden belediye meclis üyesi olanlar o çalışmayı yürütecekler tabii ki."

"PROF. NACİ GÖRÜR'LE BİR ARAYA GELDİK"

Beştaş, deprem gerçeğine ilişkin olarak da konuşarak "İstanbul'a dair bildirgemizde çok çalıştık. Prof. Naci Görür'le bir araya geldik. Tabii ki dirençli kent. Bu konuda çözüm yöntemlerini yazdık. Deprem, ulaşım, kentsel dönüşüm. Biz yerinden dönüşümü savunan bir partiyiz. İstanbul'u hakikaten dert ediniyoruz. İstanbul'daki sorunlar bizim sorunlarımız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meral Danış Beştaş, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Danış Beştaş, İmamoğlu lehine yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen’deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti
23:19 Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracı kurşunlandı Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
21:44 Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu’na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok
21:35 Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara’da gayrimenkul işine başladı mağdurlar çoğalıyor Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor
21:04 Seçimden sonra harekete geçecek Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı Seçimden sonra harekete geçecek! Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı
23:32 Sevinç krizi giderek büyüyor Pendikspor, Mert Hakan Yandaş’ı şikayet etti Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti
23:25 Bağcılar’da poşete sarılı halde kadın cesedi bulundu, 3 zanlı tutuklandı Bağcılar'da poşete sarılı halde kadın cesedi bulundu, 3 zanlı tutuklandı
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
19:44 Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi
17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 00:28:52. #1.11#
SON DAKİKA: Meral Danış Beştaş, İmamoğlu lehine yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement