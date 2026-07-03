DEM Parti'den çerçeve yasa mutabakatı - Son Dakika
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DEM Parti'den çerçeve yasa mutabakatı

03.07.2026 16:40
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde çerçeve yasayla ilgili mutabakat sağlandığını ve zamanlamaya dair anlaşmaya varıldığını, yasanın temmuzda Meclis'e gelmesinin planlandığını açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Görünen o ki çerçeve yasayla ilgili bir mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakat zamanlamaya dair" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili, "Biz epeydir bir yasal çerçeve çağrısı yapıyoruz. Diyoruz ki; 'Barış ve demokratik toplum sürecinin hala hukuken güvence altına alınmış bir kurumsal yol haritasının olmaması hem endişe hem de risk yaratır. Zaten Orta Doğu'daki gelişmeler dolayısıyla riske açık bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu riskleri minimize etmek için yol haritasını takvimlendirerek ilerleyelim. Bir çırpıda çözülemeyeceğini bildiğimizi hep söyledik. 'Bu siyasi bir mesele, teknik bir yaklaşımla değerlendirilmemeli' dedik. Güvenlik odaklı bir yaklaşım yerine siyasetin odakta olduğu bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu söyledik. Gelelim yeni gelişmeye. Ne oldu? Son günlerde yapılan açıklamaları biliyorsunuz. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var ki biz bu açıklamaları son derece önemli ve değerli buluyoruz, memnuniyet verici karşılıyoruz. Görünen o ki çerçeve yasayla ilgili bir mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakat zamanlamaya dair sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Takvime ilişkin henüz sizinle net paylaşabileceğimiz bilgiler yok. 'Çerçeve yasa, Meclis çalışmalarına ara vermeden temmuz ayında Meclis'in gündemine alınmalı' demiştik ve şu anda yapılan görüşmelerde bu konuda mutabakat sağlandığını sizlerle paylaşabilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ayşegül Doğan, DEM Parti, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den çerçeve yasa mutabakatı - Son Dakika

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