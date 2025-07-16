DEM Parti'den Davutoğlu'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DEM Parti'den Davutoğlu'na Ziyaret

DEM Parti\'den Davutoğlu\'na Ziyaret
16.07.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti heyeti, Ahmet Davutoğlu ile terör sürecine dair istişarelerde bulundu.

DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin Gelecek Partisi genel merkezinde Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Davutoğlu, Buldan ve Sancar, gazetecilere açıklama yaptı. Davutoğlu, Türkiye'de terör olaylarının yaşanmaması için başlatılan süreç bağlamında kritik bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Son olarak silahların yakılması, teslim edilmesi bağlamında yapılan törenden sonra bu sürecin başarıya ulaşması ve terörsüz Türkiye'nin, terörsüz Orta Doğu ve terörsüz bölge hedefine yönelmesi için hepimizin gayret göstermesi gereken bir aşamadayız. Bu konuda gayretlerini takdirle takip ettiğimiz ve İmralı'ya giderek sürecin koordinasyonunu yapan TBMM Başkanvekilimiz Pervin Buldan, Mithat Sancar Hocamız ve Özgür Bey bugün teşrif ederek son gelişmelerle ilgili bilgileri aktardılar. Özellikle TBMM'de oluşan komisyonla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Herkesin özenle davranması gereken, çok dikkatle yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. Psikolojik faktörler bu süreçlerde çok etkili olur. Empati yaparak, bütün toplumun kaygılarını giderecek çok ciddi ve dikkatli bir dil kullanarak adım adım yürünmesi gereken bir süreç. Ümit ederiz ki bu sürecin başarıya ulaşmasını hep beraber kısa zamanda görürüz ve bu büyük sorunun aşılmasına katkıda bulunma imkanına sahip oluruz. Bu konuda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli heyet üyelerine de teşrifleri dolayısıyla da teşekkür ediyorum. Geçmişte de çok sık istişarelerde bulunmuştuk. Bu istişarelerimiz sürecek" dedi.

Davutoğlu, Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmek isteyip istememesinin sorulması üzerine, "Şu anda İmralı heyeti son derece önemli bir vazife ifa ediyor. Bu anlamda karşılıklı görüşlerin teati edilmesi bağlamında yürüyen bir süreç var. Kendilerine müteşekkiriz. Bu ihtiyacın şu anda heyet üzerinden karşılandığını düşünüyorum" dedi.

'MUHALEFET PARTİLERİNİN DESTEK VERMESİ KATKI SUNACAKTIR'

Buldan ise Davutoğlu'nun geçmiş tecrübelerinden faydalanmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu sürecin içinde yer alan ve başbakanlık yaptığı dönemde sürece katkı sunan bir isim olduğu için bu ziyaretin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Süreç belli bir aşamada gidiyor. Meclis'te kurulması beklenen bir komisyon var. Bu komisyonda da sadece 2 ya da 3 partinin değil, tüm muhalefet partilerinin destek vermesi sürece büyük bir katkı sunacaktır. O yüzden görüş alışverişlerimiz ve istişarelerimiz devam edecek. Kıymetli tecrübelerini bize aktardıklarından dolayı bundan sonraki görüşmelerimiz devam edecek. Bir kez daha Sayın Davutoğlu ve heyetine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'TOPLUMSAL DESTEK YÜKSELDİKÇE SÜREÇ BAŞARIYA ULAŞACAK'

Sancar da sürecin sağlam ve sağlıklı yürüyebilmesinin geniş bir toplumsal destekle mümkün olacağını vurgulayarak, "Toplumsal destek yükseldikçe hedefe ulaşma imkanımız da çok büyüyecektir, hatta aksi mümkün olmayacaktır. O nedenle bu istişareler, tüm toplum kesimlerinin ve siyasi aktörlerin bu süreçte kendi katkılarını hayata geçirmelerine yönelik bir imkan ve yol olarak da görülmelidir. Sayın Davutoğlu'nun geçmiş tecrübe ve birikimlerinden yararlanarak, partinin yaklaşımlarını kendilerinden dinleyerek ayrılıyoruz. Güzel, olumlu ve verimli bir görüşme olduğunu da vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, DEM Parti, Politika, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Davutoğlu'na Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim

14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü “Ahrazım“ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! "Ahrazım" açıklaması gazetecileri şaşırttı
13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
13:29
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
10:21
50 milyonluk fuhuş operasyonu 18 mağdur kadın kurtartıldı
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
22:53
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
22:13
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
21:14
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
21:12
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
21:09
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 15:29:16. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti'den Davutoğlu'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.