DEM Parti\'den Davutoğlu\'na Ziyaret

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin Gelecek Partisi genel merkezinde Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Davutoğlu, Buldan ve Sancar, gazetecilere açıklama yaptı. Davutoğlu, Türkiye'de terör olaylarının yaşanmaması için başlatılan süreç bağlamında kritik bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Son olarak silahların yakılması, teslim edilmesi bağlamında yapılan törenden sonra bu sürecin başarıya ulaşması ve terörsüz Türkiye'nin, terörsüz Orta Doğu ve terörsüz bölge hedefine yönelmesi için hepimizin gayret göstermesi gereken bir aşamadayız. Bu konuda gayretlerini takdirle takip ettiğimiz ve İmralı'ya giderek sürecin koordinasyonunu yapan TBMM Başkanvekilimiz Pervin Buldan, Mithat Sancar Hocamız ve Özgür Bey bugün teşrif ederek son gelişmelerle ilgili bilgileri aktardılar. Özellikle TBMM'de oluşan komisyonla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Herkesin özenle davranması gereken, çok dikkatle yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. Psikolojik faktörler bu süreçlerde çok etkili olur. Empati yaparak, bütün toplumun kaygılarını giderecek çok ciddi ve dikkatli bir dil kullanarak adım adım yürünmesi gereken bir süreç. Ümit ederiz ki bu sürecin başarıya ulaşmasını hep beraber kısa zamanda görürüz ve bu büyük sorunun aşılmasına katkıda bulunma imkanına sahip oluruz. Bu konuda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli heyet üyelerine de teşrifleri dolayısıyla da teşekkür ediyorum. Geçmişte de çok sık istişarelerde bulunmuştuk. Bu istişarelerimiz sürecek" dedi.

Davutoğlu, Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmek isteyip istememesinin sorulması üzerine, "Şu anda İmralı heyeti son derece önemli bir vazife ifa ediyor. Bu anlamda karşılıklı görüşlerin teati edilmesi bağlamında yürüyen bir süreç var. Kendilerine müteşekkiriz. Bu ihtiyacın şu anda heyet üzerinden karşılandığını düşünüyorum" dedi.

'MUHALEFET PARTİLERİNİN DESTEK VERMESİ KATKI SUNACAKTIR'

Buldan ise Davutoğlu'nun geçmiş tecrübelerinden faydalanmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu sürecin içinde yer alan ve başbakanlık yaptığı dönemde sürece katkı sunan bir isim olduğu için bu ziyaretin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Süreç belli bir aşamada gidiyor. Meclis'te kurulması beklenen bir komisyon var. Bu komisyonda da sadece 2 ya da 3 partinin değil, tüm muhalefet partilerinin destek vermesi sürece büyük bir katkı sunacaktır. O yüzden görüş alışverişlerimiz ve istişarelerimiz devam edecek. Kıymetli tecrübelerini bize aktardıklarından dolayı bundan sonraki görüşmelerimiz devam edecek. Bir kez daha Sayın Davutoğlu ve heyetine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'TOPLUMSAL DESTEK YÜKSELDİKÇE SÜREÇ BAŞARIYA ULAŞACAK'

Sancar da sürecin sağlam ve sağlıklı yürüyebilmesinin geniş bir toplumsal destekle mümkün olacağını vurgulayarak, "Toplumsal destek yükseldikçe hedefe ulaşma imkanımız da çok büyüyecektir, hatta aksi mümkün olmayacaktır. O nedenle bu istişareler, tüm toplum kesimlerinin ve siyasi aktörlerin bu süreçte kendi katkılarını hayata geçirmelerine yönelik bir imkan ve yol olarak da görülmelidir. Sayın Davutoğlu'nun geçmiş tecrübe ve birikimlerinden yararlanarak, partinin yaklaşımlarını kendilerinden dinleyerek ayrılıyoruz. Güzel, olumlu ve verimli bir görüşme olduğunu da vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.