DEM Parti'den komisyonun adındaki 'Terör' ifadesine itiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti'den komisyonun adındaki 'Terör' ifadesine itiraz

DEM Parti\'den komisyonun adındaki \'Terör\' ifadesine itiraz
18.02.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşik aşılıyor. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylar süren çalışmasının ardından hazırlanan kapsamlı rapor bugün kamuoyuna açıklandı. DEM Parti ise İmralı Süreci'ne ilişkin komisyon raporuna ''terör'' kavramlarının kullanılmasına itiraz ederek şerh düştü.

DEM Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı ortak rapora muhalefet şerhi düştü. Partiden yapılan açıklamada, "Komisyon Ortak Rapor Taslağında, 'Terörsüz Türkiye süreci', 'terör örgütü', 'terör belası' gibi kavramların kullanılmasını uygun bulmuyoruz." denildi.

ÜYELERİN İMZASIYLA YAYIMLANDI

Komisyon üyeleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek'in imzasıyla yayımlanan açıklamada "EM Parti olarak mevcut süreci, Sayın Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı çağrıya ismini veren Barış ve Demokratik Toplum Süreci olarak tanımlamaktayız. Anılan nedenlerle sürecin adının Ortak Rapor Taslağında 'Terörsüz Türkiye' olarak ifade edilmesinin doğru olmadığını, bunun yerine TBMM bünyesinde kurulan Komisyon ismindeki gibi 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' süreci adıyla nitelendirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

RAPORUN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından ortak rapordaki somut öneriler okundu. Ortak rapordaki somut öneriler, özetle şöyle sıralandı.

  • Süreçte en kritik eşit PKK'nın tüm unsurları ile silah bıraktığının devletin güvenlik birimlerince teyit edilmesidir. Tespit ve teyit mekanizması devletin mekanizmaları arasında eşgüdüm ile işlemelidir.
  • Amaca hedeflenmiş müstakil ve geçici bir yasaya ihtiyaç duyulmaktadır. Silahı ve şiddeti reddedenlerin topluma yeniden kazandırılması amaçlanmalıdır. Kanun, kamu vicdanı ve kamu vicdanını gözetmelidir.
  • Geçici kanun ile birlikte ayrıca Ceza ve İnfaz kanundaki hükümlerden yararlanarak yapılacak düzenlemeler ile ilgili kişiler hakkında mutlaka yasal işlem yapılması değerlendirilmelidir. Af algısı oluşturulmamalıdır.
  • Toplumsal bütünleşme sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesine ve her bireyin ortak geleceğe eşit fırsatlarla ulaşmasına yarayan politikaların belirlenmesi zorunludur. Ekonomik ve sosyal imkanların geliştirilmesi öncelikler arasında yer almalıdır. Bölgeye yapılan yatırımların artırılarak uygulanmaya devam edilmesi gerekmektedir.
  • Kanunla, örgüt mensuplarının dahil olduğu süreci izleyecek bir mekanizmanın oluşturulması gerekmektedir. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyüp yürünmediği gözlemlenmelidir.
  • Süreçte görev alanlar, komisyon toplantılara iştirak edenlerin ve görevlilerin faaliyetleri yasayla güvence altına alınmalıdır.
  • Hakaret ve tehdit gibi suç unsuru içermeyen her düşüncenin ifade edilebildiği bir siyasal ortamın oluşturulması temel bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

AYM VE AİHM KARARLARI

  • AİHM ve AYM kararlarına eksiksiz uyulacağını gösteren mekanizmalar güçlendirilmelidir.

UMUT HAKKI

  • İnfaz Mevzuatı'nın gözden geçirilerek, infaz adaletini esas alarak yeniden alınması gerekmektedir. AİHM ve AYM'nin içtihatları doğrultusunda tutuksuz yargılamanın esas alınmasına özen gösterilmektedir.
  • Temel hak ve özgürlüklerin tam ve eksiksiz kullanılması önündeki engeller kaldırılmalıdır.
  • İfade özgürlüğü kapsamındaki eylemler, terör suçu olarak değerlendirilmemelidir.
  • Basın özgürlüğünü sınırlayıcı yasalar, yeniden ele alınmalıdır.
  • Yeni bir Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nun hazırlanması gerekmektedir.
  • Siyasi Etik Kanunu'nun hazırlanması gerekmektedir.

KAYYUM

  • Belediye Başkanı'nın görevden el çektirilmesi durumunda yalnızca Belediye Meclisi'nde seçim yapılması sağlanmalıdır.

Demokrasi, DEM Parti, Politika, Türkiye, Güncel, İmralı, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den komisyonun adındaki 'Terör' ifadesine itiraz - Son Dakika

Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
Cenevre’de Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü barış görüşmeleri başladı Cenevre'de Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü barış görüşmeleri başladı
Premier Lig’de futbolculara oruçlarını açma izni verilecek Premier Lig'de futbolculara oruçlarını açma izni verilecek
Ablasına kabusu yaşattı Polis koçbaşıyla kapıya dayananınca tuvalete saklandı Ablasına kabusu yaşattı! Polis koçbaşıyla kapıya dayananınca tuvalete saklandı
Denizlerin efendisi kim Orkalar köpekbalığını saniyeler içinde parçaladı Denizlerin efendisi kim? Orkalar köpekbalığını saniyeler içinde parçaladı
Şimdiden binlerce sipariş aldı bile İşte uçan otomobile sahip olmanın bedeli Şimdiden binlerce sipariş aldı bile! İşte uçan otomobile sahip olmanın bedeli
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Fenerbahçe’ye müjde: Yıldız isim geri döndü Fenerbahçe'ye müjde: Yıldız isim geri döndü

13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:21
Inter’in BodoGlimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız
13:00
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
12:59
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 13:53:44. #7.11#
SON DAKİKA: DEM Parti'den komisyonun adındaki 'Terör' ifadesine itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.