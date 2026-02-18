DEM Parti\'den komisyonun adındaki \'Terör\' ifadesine itiraz

DEM Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı ortak rapora muhalefet şerhi düştü. Partiden yapılan açıklamada, "Komisyon Ortak Rapor Taslağında, 'Terörsüz Türkiye süreci', 'terör örgütü', 'terör belası' gibi kavramların kullanılmasını uygun bulmuyoruz." denildi.

ÜYELERİN İMZASIYLA YAYIMLANDI

Komisyon üyeleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek'in imzasıyla yayımlanan açıklamada "EM Parti olarak mevcut süreci, Sayın Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı çağrıya ismini veren Barış ve Demokratik Toplum Süreci olarak tanımlamaktayız. Anılan nedenlerle sürecin adının Ortak Rapor Taslağında 'Terörsüz Türkiye' olarak ifade edilmesinin doğru olmadığını, bunun yerine TBMM bünyesinde kurulan Komisyon ismindeki gibi 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' süreci adıyla nitelendirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

RAPORUN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından ortak rapordaki somut öneriler okundu. Ortak rapordaki somut öneriler, özetle şöyle sıralandı.

Süreçte en kritik eşit PKK'nın tüm unsurları ile silah bıraktığının devletin güvenlik birimlerince teyit edilmesidir. Tespit ve teyit mekanizması devletin mekanizmaları arasında eşgüdüm ile işlemelidir.

Amaca hedeflenmiş müstakil ve geçici bir yasaya ihtiyaç duyulmaktadır. Silahı ve şiddeti reddedenlerin topluma yeniden kazandırılması amaçlanmalıdır. Kanun, kamu vicdanı ve kamu vicdanını gözetmelidir.

Geçici kanun ile birlikte ayrıca Ceza ve İnfaz kanundaki hükümlerden yararlanarak yapılacak düzenlemeler ile ilgili kişiler hakkında mutlaka yasal işlem yapılması değerlendirilmelidir. Af algısı oluşturulmamalıdır.

Toplumsal bütünleşme sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesine ve her bireyin ortak geleceğe eşit fırsatlarla ulaşmasına yarayan politikaların belirlenmesi zorunludur. Ekonomik ve sosyal imkanların geliştirilmesi öncelikler arasında yer almalıdır. Bölgeye yapılan yatırımların artırılarak uygulanmaya devam edilmesi gerekmektedir.

Kanunla, örgüt mensuplarının dahil olduğu süreci izleyecek bir mekanizmanın oluşturulması gerekmektedir. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyüp yürünmediği gözlemlenmelidir.

Süreçte görev alanlar, komisyon toplantılara iştirak edenlerin ve görevlilerin faaliyetleri yasayla güvence altına alınmalıdır.

Hakaret ve tehdit gibi suç unsuru içermeyen her düşüncenin ifade edilebildiği bir siyasal ortamın oluşturulması temel bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

AYM VE AİHM KARARLARI

AİHM ve AYM kararlarına eksiksiz uyulacağını gösteren mekanizmalar güçlendirilmelidir.

UMUT HAKKI

İnfaz Mevzuatı'nın gözden geçirilerek, infaz adaletini esas alarak yeniden alınması gerekmektedir. AİHM ve AYM'nin içtihatları doğrultusunda tutuksuz yargılamanın esas alınmasına özen gösterilmektedir.

Temel hak ve özgürlüklerin tam ve eksiksiz kullanılması önündeki engeller kaldırılmalıdır.

İfade özgürlüğü kapsamındaki eylemler, terör suçu olarak değerlendirilmemelidir.

Basın özgürlüğünü sınırlayıcı yasalar, yeniden ele alınmalıdır.

Yeni bir Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nun hazırlanması gerekmektedir.

Siyasi Etik Kanunu'nun hazırlanması gerekmektedir.

KAYYUM