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DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret ediyor

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek de hazır bulunuyor.

11.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:00
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DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret ediyor

ANKARA - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor. DEM Eş Genel Başkanlarını ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek karşıladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Başkanı Özel\'i ziyaret ediyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret ediyor - Son Dakika
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