DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

20.01.2026 16:08
DEM Parti'nin Nusaybin'de düzenlediği grup toplantısının ardından sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbedede göstericiler polise taş atarken polis tazyikli suyla müdahale etti.

DEM Parti'nin Nusaybin'de gerçekleştirdiği grup toplantısının ardından sınır hattına yürümek isteyen kalabalık gruba polis izin vermedi. Güvenlik güçleri, sınır hattına giden güzergâhta barikat kurarak grubun ilerlemesini engelledi.

BARİKAT AŞILMAYA ÇALIŞILDI, TAŞLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Polisin uyarılarına rağmen kalabalık grup barikatı aşmaya çalıştı. Bu sırada bazı göstericiler polislere taşlarla saldırdı. Yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü.

POLİS TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE ETTİ

Taşlı saldırının ardından polis ekipleri, gruba TOMA'lar aracılığıyla tazyikli suyla müdahale etti. Müdahalenin ardından kalabalık dağıtıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erkan Cinar Erkan Cinar:
    yapmayın polis arkadaşlar hükümetin yeni ortağına artık herkezden çok yetki ve ağırlıkları var söz hakkı artık onların 3 15 Yanıtla
  • Four Channel Four Channel:
    Türk bayrağını indirmisler onu da yazsaniza. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
