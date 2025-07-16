DEM Parti Heyetinden Davutoğlu'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DEM Parti Heyetinden Davutoğlu'na Ziyaret

DEM Parti Heyetinden Davutoğlu\'na Ziyaret
16.07.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti heyeti, Davutoğlu'nun terörsüz Türkiye için çabalarını desteklediğini vurguladı.

DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Ziyaret, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye'nin hedefine ulaşılması için herkesin gayret göstermesi gerektiğini söyledi.

İmralı'ya giden DEM Parti heyetinin gayretlerini takdirle takip ettiğini belirten Davutoğlu, "Herkesin özenle davranması, çok dikkatle yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. Psikolojik faktörler, bu süreçlerde çok etkili olur. Empati yaparak, bütün toplumun kaygılarını giderecek çok ciddi ve dikkatli bir dil kullanarak, adım adım yürümesi gereken bir süreç. Ümit ederiz, bu sürecin başarıya ulaşmasını, hep beraber kısa zamanda görürüz ve bu büyük sorunun aşılmasına katkıda bulunma imkanına sahip oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Buldan da Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde de sürecin içerisinde yer aldığı için bu ziyareti anlamlı bulduklarını söyledi.

Süreçle ilgili Meclis'te bir komisyon kurulması beklentisi içinde olduklarını aktaran Buldan, "Bu komisyonda da sadece iki ya da üç partinin değil, bütün muhalefet partilerinin destek vermesinin sürece büyük bir katkı sağlayacağı kanaatini taşıyoruz. O yüzden, görüş alışverişlerimiz, istişarelerimiz sürekli devam edecek." diye konuştu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise sürecin gerçekten sağlıklı yürümesinin geniş bir toplumsal destekle mümkün olacağını belirterek, "Toplumsal destek yükseldikçe hedefe ulaşma imkanımız da çok büyüyecek. Aksi söz konusu olmayacaktır. O nedenle bu istişareler, bütün toplum kesimlerinin ve siyasi aktörlerin bu süreçte kendi katkılarını hayata geçirmelerine yönelik de önemli bir adım, imkan, yol olarak görülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan açıklamaların ardından, "Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşüp görüşmeyeceğin" sorulması üzerine Davutoğlu, "Şu anda İmralı heyeti son derece önemli bir vazife ifa ediyor. Karşılıklı görüşlerin teati edilmesi bağlamında işleyen bir süreç var. Kendilerine müteşekkiriz. Bu ihtiyacın şu anda heyet üzerinden karşılandığını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, İnsan Hakları, Dış Politika, Milletvekili, DEM Parti, Politika, Türkiye, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Heyetinden Davutoğlu'na Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor 3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi

13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
12:25
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
21:14
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
21:12
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
21:09
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
20:53
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
19:50
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
19:15
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
18:55
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 15:01:19. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti Heyetinden Davutoğlu'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.