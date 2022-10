Denizli politika haberi... MHP İl Başkanı Yusuf Garip Çameli'ye çıkarma yaptı

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, Denizli'de yoğun bir şekilde yürüttüğü ilçe ve mahalle ziyaretleri çerçevesinde Çameli ilçesine, İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle çıkarma yaptı. Cevizi, fasulyesi, alabalığı ve yeşil doğasıyla ünlü Çameli'de Garip, esnafları ziyaret etti, üreticilerle buluştu, taleplerini dinledi, vatandaşlarla gönülden sohbette bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, 2023'te gerçekleşecek genel seçimler öncesi Temmuz ayında başlattığı ilçe ve mahalle ziyaret programlarını aralıksız sürdürüyor. İlçe teşkilatları, mahalle temsilcileri, sandık görevlileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Garip, vatandaşlarla ve esnaflarla da bir araya geliyor.

Çameli'de vatandaşlarla kucaklaştı

Denizli'nin merkeze en uzak ilçelerinden birisi olan Çameli ziyaretinde MHP İl Başkanı Yusuf Garip'e İl Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Çameli İlçe Başkanı Murat Kerem Genç, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çameli Ülkü Ocakları Başkanı Sedat Genç eşlik etti. İlk olarak Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu'nu ziyaret ederek programa başlayan Garip, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a da ziyarette bulundu. Çameli Ziraat Odası, Çameli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Çameli Süt Üreticileri Birliğine ziyarette bulunan Yusuf Garip, üreticilerin taleplerini dinledi, sektörle ilgili bilgiler aldı. Çameli'de esnaflara ziyaretlerde bulunan Garip, hayırlı işler diledi. Çameli sokaklarını arşınlayan Garip, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı, Çamelilerle sohbette bulundu.

"Dokunmadık yer bırakmayacağız"

Denizli'nin her bir köşesini adım adım gezerek teşkilat ve vatandaşlarla kucaklaştıklarını, 2023 öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten MHP İl Başkanı Yusuf Garip, doğasıyla, tarımsal üretimiyle öne çıkan Çameli'de olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte başta Merkez ilçeler Pamukkale ve Merkezefendi'de gerçekleşen yoğun programla eş zamanlı olarak her hafta ilçe ve mahalle ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Garip, "MHP olarak her daim sahada, halkımızın yanındayız. Davamız, ülkümüz yolunda, Denizli sevdamızla halkımızın arasındayız. Bugünde Çameli İlçemizdeyiz. Esnafımızla, vatandaşımızla kucaklaştık. Üreticimiz ve çiftçimizle bir araya geldik. Yerel Yönetimlerimizi ziyaret ettik. Çameli'nin o güzel potansiyelini ve büyümesini yerinde bir kez daha gördük. Diğer tüm ilçelerimizde olduğu gibi Çameli İlçe Teşkilatımızla 23 Ekim'de Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek Manisa mitingi öncesi hazırlıklarımızı değerlendirdik. Dava arkadaşlarımın, ülküdaşlarımın heyecanını, azmini ve yüksek enerjilerini görmek gerçekten ziyadesiyle bizleri mutlu ediyor. 2023'e giden bu yolda gerçekleşecek seçimlere de MHP Denizli Teşkilatı olarak hazırız. Çok çalışacağız, hiçbir bahaneye sığınmadan geceyi gündüze katacağız. Denizli'mizi büyüteceğiz, Türkiye'yi büyüteceğiz, ekmeği büyüteceğiz, umutları büyüteceğiz, hedefleri büyüteceğiz, huzuru büyüteceğiz, milli birlik ve dayanışma hisarımızı daha da güçlendireceğiz. Çameli İlçemizde bizleri bağırlarına basan Denizlili hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene" dedi. - DENİZLİ