Dervişoğlu\'ndan İmralı görüşmesine sert yorum: Devletle ortak metin hazırladılar

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen teşkilat buluşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DEVLETLE ORTAK METİN HAZIRLADILAR"

DEM Parti heyetinin İmralı Adası ziyaretine yönelik bugünkü yazılı açıklamasına ilişkin görüşleri sorulan Dervişoğlu, "Bu görüşme dün, açıklama bugün yapıldı. Demek ki dün devletin bazı yetkilileriyle o ziyareti yapanlar bir görüşme yaptılar ve ortak bir metin hazırladılar. O metni dikkatlice okuyacağım. İçinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin beklentilerinin hilafına olan ne varsa onu değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH ÖCALAN'DAN NE İSTENDİĞİNİ BİLMİYORUZ"

Dervişoğlu, "Teröristbaşı Öcalan'ın, Bahçeli ve Erdoğan'ın paradigmasına olumlu katkı sunmaya hazırım' çağrısı mı bu?" şeklindeki soruya, "Paradigmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Herkes sır katipliğinde konuşuyor. Abdullah Öcalan'dan ne istendiğini bilmiyoruz. Teröristbaşı Öcalan'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne bekler? Ben bunu anlayabilmiş değilim." sözleriyle yanıt verdi.

"TBMM'NİN MAGAZİNEL HABERLERİN DIŞINDA BİR BİLGİSİ YOK"

Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin yazılı açıklamasındaki, "Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır." ibaresinin sorulması üzerine, "TBMM'nin bu gelişmelerle ilgili magazinel haberlerin dışında herhangi bir bilgisi yok. Dolayısıyla TBMM elbette ki inisiyatif almalıdır. Ama bütçeyi görüşürken bile, bütçenin bir rakamını veya metindeki bir virgülü değiştirmeye muvaffak olamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE SOKAKTA AKIL ARAYAN BİR DEVLET GÖRÜNÜMÜNDEN KURTARILMALIDIR"

Türkiye'nin her meseleyi açıkça tartışması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Kimin ne istediği belli olmadan, birtakım adresler göstererek, 'Türkiye'nin geleceğine dair bir yol haritasını müştereken oluşturuyoruz' hissiyatı yaratılmasını ben kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sokakta akıl arayan bir devlet görünümünden behemehal kurtarılmalıdır." diye konuştu.