Dervişoğlu'ndan İmralı görüşmesine sert yorum: Devletle ortak metin hazırladılar - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu'ndan İmralı görüşmesine sert yorum: Devletle ortak metin hazırladılar

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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu görüşme dün, açıklama bugün yapıldı. Demek ki dün devletin bazı yetkilileriyle o ziyareti yapanlar bir görüşme yaptılar ve ortak bir metin hazırladılar" dedi.

29.12.2024 13:47
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen teşkilat buluşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DEVLETLE ORTAK METİN HAZIRLADILAR"

DEM Parti heyetinin İmralı Adası ziyaretine yönelik bugünkü yazılı açıklamasına ilişkin görüşleri sorulan Dervişoğlu, "Bu görüşme dün, açıklama bugün yapıldı. Demek ki dün devletin bazı yetkilileriyle o ziyareti yapanlar bir görüşme yaptılar ve ortak bir metin hazırladılar. O metni dikkatlice okuyacağım. İçinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin beklentilerinin hilafına olan ne varsa onu değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH ÖCALAN'DAN NE İSTENDİĞİNİ BİLMİYORUZ"

Dervişoğlu, "Teröristbaşı Öcalan'ın, Bahçeli ve Erdoğan'ın paradigmasına olumlu katkı sunmaya hazırım' çağrısı mı bu?" şeklindeki soruya, "Paradigmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Herkes sır katipliğinde konuşuyor. Abdullah Öcalan'dan ne istendiğini bilmiyoruz. Teröristbaşı Öcalan'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne bekler? Ben bunu anlayabilmiş değilim." sözleriyle yanıt verdi.

"TBMM'NİN MAGAZİNEL HABERLERİN DIŞINDA BİR BİLGİSİ YOK"

Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin yazılı açıklamasındaki, "Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır." ibaresinin sorulması üzerine, "TBMM'nin bu gelişmelerle ilgili magazinel haberlerin dışında herhangi bir bilgisi yok. Dolayısıyla TBMM elbette ki inisiyatif almalıdır. Ama bütçeyi görüşürken bile, bütçenin bir rakamını veya metindeki bir virgülü değiştirmeye muvaffak olamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE SOKAKTA AKIL ARAYAN BİR DEVLET GÖRÜNÜMÜNDEN KURTARILMALIDIR"

Türkiye'nin her meseleyi açıkça tartışması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Kimin ne istediği belli olmadan, birtakım adresler göstererek, 'Türkiye'nin geleceğine dair bir yol haritasını müştereken oluşturuyoruz' hissiyatı yaratılmasını ben kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sokakta akıl arayan bir devlet görünümünden behemehal kurtarılmalıdır." diye konuştu.

Dervişoğlu\'ndan İmralı görüşmesine sert yorum: Devletle ortak metin hazırladılar
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan İmralı görüşmesine sert yorum: Devletle ortak metin hazırladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • A R:
    Boş horozlanmalar. Fazla ötme Müsavat . 27 49 Yanıtla
  • Mehmet Gökmen:
    Ya senin aldığın oy oranı kaç ki böyle horozlaniyon %0.02 oyun var mı 21 47 Yanıtla
  • nazım arat:
    Musavvat dervisoglu siyaseten capsizligin bu açıklaman ile rustunu ispat etmiş oldu. 16 23 Yanıtla
  • Suleyman Dag:
    Dervisoglu seçimlerde chp ile 6 masa ve dem/pkk ile iş çevirirken nerdeydin parti genel baskani değildim deme şimdi milliyetçilik damarın mi kabardı yazıklar olsun 10 16 Yanıtla
  • TURGUT ÇELİK:
    İpin baş çobanı sen önce demin uşaklığından VAZ geç demlilerle demlenme. 9 11 Yanıtla
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