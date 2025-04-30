Destici'den Gündüz Programlarına Yasak Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Destici'den Gündüz Programlarına Yasak Çağrısı

Destici\'den Gündüz Programlarına Yasak Çağrısı

BBP Genel Başkanı Destici, gündüz kuşağı programlarının yasaklanmasını ve RTÜK'ün harekete geçmesini istedi.

30.04.2025 13:44
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gündüz kuşağı programları bize göre derhal durdurulmalı ve yasaklanmalıdır. Topluma, aileye, anne, baba ve çocuklara örnek olacak, hayata kılavuzluk edecek doğru düzgün programlar üretilmelidir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlikte, Türkiye'nin her şartta Pakistan'ın yanında olması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs, Suriye, Kırım, Irak ve İran başta olmak üzere Türk topluluklarının güvenliğini sağlamanın, Türkiye'nin önceliği olması gerektiğini ifade eden Destici, "Türk devletlerinin birbirleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi, bir arada olmaları ve birlikte hareket edebilmelerinin taşıdığı önemin, muhataplarına doğru bir şekilde anlatılması ve netice alınmasının, Türkiye ile birlikte tüm Türk devletleri ve toplulukları için hayati bir önem taşıdığı muhakkaktır." diye konuştu.

Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kırım ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "İnsanları, insan hayatını, vatan kavramını ve barışı yok sayarak, bir 'emlakçı refleksiyle' hareket etmek, Gazze'de ve Kırım'da, o toprakların gerçek sahipleriyle birlikte, insani değerleri de yok etmek anlamına gelmektedir. Kırım, sadece Ukrayna'nın değil, Karadeniz'in güvenliği açısından da kritik bir öneme sahiptir. Türkiye açısından ise Kırım, Kırım Türkleri'yle olan tarihi, kültürel ve insani bağlarımız nedeniyle milli bir sorumluluk meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"RTÜK derhal harekete geçmelidir"

Destici, "Terörle iltisaklı tüm yapılanmalar, siyasi partiler dahil olmak üzere sürekli olarak kapatılmalı ve tüm varlıklarına da el konulmalıdır. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki Türkiye'yi hedef alan terör yapılanmalarıyla, kararlı olarak, tümü tamamen yok edilene kadar mücadeleye devam edilmeli, harekatsa harekat yapılıp tamamı süpürülüp çöpe atılmalıdır." ifadesini kullandı.

Rahatsız oldukları ahlaki yozlaşmanın en önemli sebeplerinden birinin gündüz kuşağı programları olduğunu kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"Gündüz kuşağı programları bize göre derhal durdurulmalı ve yasaklanmalıdır. İyi bir denetimden geçirmeli, ondan sonra yayımlanmasına müsaade edilmelidir. Topluma, aileye, anne, baba ve çocuklara örnek olacak, hayata kılavuzluk edecek doğru düzgün programlar üretilmelidir. Bu konuda idari ve kanuni adımlar hızlı bir şekilde atılmalı, özellikle RTÜK derhal harekete geçmelidir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Destici, Güvenlik, Politika, Türkiye, Medya, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici'den Gündüz Programlarına Yasak Çağrısı - Son Dakika

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