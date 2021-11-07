Üye Girişi
Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz - Son Dakika

Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz

07.11.2021 20:09

Partisinin Rize Merkez İlçe 1'inci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan BBP lideri Destici'den çarpıcı açıklama geldi. Destici, "Demirtaş, PKK ve HDP diyor ki 'Kürt sorunu statüsel bir sorundur', yani 'Biz statü istiyoruz, özerklik, anadilde eğitim, anayasadan Türk kavramının çıkarılmasını istiyoruz' diyorlar. Böyle sözde paçavra haritalar yayınlıyorlar. Ama biz diyoruz ki; sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz" dedi ve elindeki sözde Kürdistan haritasının bulunduğu kağıdı yırttı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Rize Merkez İlçe 1'inci olağan genel kurulu yapıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezinde gerçekleşen kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. Kongrede katılımcılara hitap eden Destici kendisinin de annesi tarafından Rize İkizdereli olduğu söyledi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP VE İYİ PARTİ'YE TEPKİ

Başkan Destici "Ne CHP, ne İYİ Parti, ne diğerleri HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu bugüne kadar çok açık ve net bir şekilde dile getiremediler. Hatta onun ötesine geçtiler, önce sayın Kılıçdaroğlu, sonra sayın Akşener, Karamollaoğlu sonra Babacan, Davutoğlu hepsi 'Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır, bu sorunu da meclisteki HDP ile çözeceğiz' dediler. Ben Rize'den de bir kere daha Sayın Akşener'e sormak istiyorum. Siirt'teki hadiseden sonra 'Biz HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz' dedi. Eğer bu düşüncenizde samimiyseniz yine sizin ağzınızdan dökülen bir cümle, HDP mecliste meşru bir partidir, Kürt sorununu onunla konuşacağınızı nereye koyuyorsunuz. PKK'nın partisi ile hangi sorunu çözeceksiniz onu milletimize bir söyleyin" dedi.

"SİZ BUNLARI ANCAK RÜYALARINIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Konuşmasının ilerleyen bölümünde eline sözde kürdistan haritasının bulunduğu bir kağıt alan Destici "Demirtaş'ta PKK ve HDP diyor ki Kürt sorunu statüsel bir sorundur, yani 'Biz statü istiyoruz, özerklik, anadilde eğitim, anayasadan Türk kavramının çıkarılmasını istiyoruz' diyorlar. Daha da ilerisi 'Devlet kuracağız' diyorlar. Böyle sözde paçavra haritalar yayınlıyorlar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan'ın bunlara karşı ses yükselttiğini gördünüz mü ? Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki siz bunları ancak rüyalarınızda görürsünüz, biz sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz" diyerek elindeki kağıdı yırttı.

"BİZİM ÜLKEMİZİN BAZI TOPRAKLARINA GÖZ DİKMİŞLER"

CHP'nin tezkereye hayır demesini eleştiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Sözde PKK devleti kuracaklarmış, Irak'ın bir bölümü Suriye'nin kuzeyi bizim ülkemizin bazı topraklarına göz dikmişler. O gözlerini de oyarız, bugüne kadar fırsat vermediğimiz gibi bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Mecliste, Suriye ve Irak'ta asker gönderme tezkeresi oylandı. Bugüne kadar bu tezkereye evet diyen CHP bir anda hayırcı oldu. Neymiş efendim tezkerede yabancı asker yazıyormuş. Öncekilerde de yazıyordu. Yabancı asker deyince illa Amerikan ya da Rus askeri mi anlıyorsun ? Bize göre elbette ki yabancı değil kardeşiniz ama yasaya göre, uluslararası hukuka göre yabancı diye nitelendirilen kardeş ve soydaş ülke askerleri ile belki operasyonu yapacağız, belki Azerbaycan askerleri orada olacak, aynen bizim Karabağ'da olduğumuz gibi. Belki Pakistan askerleri orada olacak senin bu kadar da mı kafan basmıyor" ifadelerini kullandı.

"KÜFÜRBAZ, AHLAK FUKARASI İLE İLGİLİ NE YAPACAKLAR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de, kendisinin şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfretmesiyle ilgili de konuşan Destici "Hele bir küfürbaz var, ahlaksız, şahsiyet fukarası, mecliste de grup başkan vekili yapmışlar. Şehidimizin bacısına küfür edecek kadar alçaklaşan o alçak PKK'lı Kürdistan dediğinde sesini çıkartamıyor. Yazıklar olsun. Bir de sözde milliyetçiyiz diye ortalıkta dolaşıyorlar. Birde milliyetçiyiz diyenler orada nasıl duruyor, onlara nasıl tahammül ediyor, ses çıkartmıyor onu da anlamış değilim. Demek ki bunlar siyaseti devlet için, ülke için, millet için değil şahsi çıkarları ve menfaatleri için yapıyorlar. Çünkü ses çıkartsalar o partide onu durdurmazlar. Şehidin bacısına küfür edeni durdururlar. Ama bir tanesi benim buradan söylediklerimi o partide söylese emin olun, onu orada durdurmazlar. Bakıyoruz şehidimizin bacısına küfür eden aşağılık küfürbaz ile ilgili, bu ahlak fukarası ile ilgili ne yapacaklar diye bekliyoruz. Kamuoyuna yansıyan grup başkan vekilliğinden alacaklarmış. Eğer siz onu partinizde tutmaya devam eder, milletvekili sıfatı taşımasına müsaade ederseniz bizde millette bunu reddeder kabul etmeyiz. Şehidimizin bacısına küfür eden bir milletvekili olamaz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bulunamaz, milletvekili sıfatı taşıyamaz. Çünkü biz bu vatanı şehitlerimize gazilerimize borçluyuz" dedi.

Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz
Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz
Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz
Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz
Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz
Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz

Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Kürt, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz - Son Dakika


Son Dakika

İrfan Can'ın kaçırdığı penaltı sonrası Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu 20:15 İrfan Can'ın kaçırdığı penaltı sonrası Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı 20:04 Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı Gelin, kendi düğününde basıldı 18:41 Gelin, kendi düğününde basıldı
Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı 18:27 Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler 18:15 Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu 17:47 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu
Kılıçdaroğlu: Süleyman Şah türbesi oraya gidecek, bayrağımız göndere çekilecek 16:30 Kılıçdaroğlu: Süleyman Şah türbesi oraya gidecek, bayrağımız göndere çekilecek İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor 14:21 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor

Son Dakika Haberleri
20:09 Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz
20:05 Vitor Pereira: İnsanlar çok konuşuyordu
20:03 Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı
19:25 Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi
18:29 Adana Demirspor, Hatayspor'a "Dur" dedi!
18:15 Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler
18:05 Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı
17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı
17:54 Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi
17:46 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:05
Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi         
19:25
Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı! Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı!         
18:36
Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor         
18:18
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Kendisini dolandıran kişiyi öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını vurunca ortaya çıktı Kendisini dolandıran kişiyi öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını vurunca ortaya çıktı         
17:36
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı         
14:11
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 20:23:07. #1.11#
SON DAKİKA: Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement