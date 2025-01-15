Destici: Terörle mücadelemiz amansız bir şekilde devam etmeli

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröristbaşının deyimiyle 'yeni paradigma' ve Kandil'in deyimiyle 'demokratik dönüşüm'; bunlarla oyalanırsak onlar mesafe alır biz geride kalırız. Bizim terörle mücadelemiz amansız bir şekilde devam etmeli" dedi.

BBP lideri Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak, dava dosyasının zaman aşımını uğradığı iddialarıyla ilgili, "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde şehadete eren dava arkadaşlarımızın ana soruşturma dosyasının zaman aşımına uğradığı iddia ve haberleri doğru değildir. Bunlarla ilgili de bir herhangi bir zaman aşımına uğramasının asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Velev ki böyle bir şey vuku bulsa dahi bunun düzeltilmesini talep ediyoruz. Sadece talep etmekle de kalmayacağımızı, düzeltilene kadar da sonuna kadar mücadele edeceğimizi buradan bir kere daha ifade ediyorum. Bu dosyada ihmali, kusuru, hakkı olanlar zaman aşımı gibi birtakım sebeplerle kurtulacaklarını sanıyorlarsa ya da birilerinin onları kurtaracağını sanıyorsa orada da büyük yanılgı içerisindedirler. Çünkü tüm şüpheler aydınlatılır, bu olay tamamen açıklandığında burada bir örgütlü hadise, suikast, sabotaj söz konusu olduğunda bu somut delillerle ortaya konulduğunda hiç kimsenin buradan zaman aşımıyla ya da başka bir sebeple kurtulması mümkün değildir. Sorumlular, hak ettiği sonu yaşayacak. Bu dosyadaki bütün şüpheler ve karanlık noktalar, aydınlatılacak. Bu hepimizi yasa boğan ve hala ilk günkü gibi yüreklerimizde bir sızı olan bu elim hadisede ihmali, hatası olanların tamamının hak ettikleri cezayı alana kadar da peşinde olacağımızı herkes bilmeli, cümle alem duymalı" dedi.

'ŞAM'DAKİ GELİŞMELER İZMİR'DEKİNDEN FARKLI DEĞİL'

Devlet olarak Suriye'de olmanın gerekli olduğunu belirten Destici, "Suriye'deki gelişmeler Diyarbakır'daki gelişmelerden farklı değildir. Şam'daki gelişmeler İzmir'dekinden farklı değildir. Halep'teki gelişmeler Konya'dan farklı değildir. Eğer her şey düzgün giderse bizim büyük avantajımız var. Ama yol kazaları olursa bizim istemediğimiz safhalara dönüşürlerse o zaman Esed döneminden daha ağır maliyetlerle karşı karşıya kalırız. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'de iç barıştan yanayız. İş başına gelen yeni yönetimi de tebrik ediyoruz ve doğru gittikleri sürece de destekliyoruz. Ama yarın özellikle Suriye'nin kuzeyinde bir terör devlet kurulmasına Amerika ve İsrail'in baskısıyla AB'nin baskısıyla yol verirlerse, Amerika'nın ve Rusya'nın ve silahlı kuvvetlerinin orada kalmalarına müsaade ederlerse biz asla bunlara göz yummamalıyız" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ PINARI HAREKATIMIZ ASLA YARIM KALMAMALI'

Türkiye'nin daha önce çözüm sürecinin ardından ağır bedeller yaşadığını söyleyen Destici, "Eğer o süreç olmasaydı bugün Kamışlı'da PKK yoktu, PYD- YPG yoktu. 'Bunlar ileride başımıza bela olacak' dedim. Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmasaydık Afrin'de aynısı olurdu. Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmasaydık Batı, Doğu ve Suriye'nin kuzeyi birleştirilecekti. Barış Pınarı Harekatı'nı yapmasaydık benzer şeyler diğer bölgelerde de olacaktı. Barış Pınarı Harekatımız asla yarım kalmamalı. Bugün de yarın daha geç olabilir. Bakın bugün geç oldu. Artık daha dezavantajlı durumdayız. Bugün yapmazsak, teröristbaşının deyimiyle 'yeni paradigma' ve Kandil'in deyimiyle 'demokratik dönüşüm'; bunlarla oyalanırsak onlar mesafe alır biz geride kalırız. Bizim terörle mücadelemiz amansız bir şekilde devam etmeli. Terörle, teröristle onların uzantılarıyla müzakere olmaz mücadele olur. Diyorlar ki 'Siz bu sürece karşısınız. Peki çözümünüz nedir?' Bütün devletler terörü nasıl yenmişse ve terörün zulmünden nasıl kurtulmuşsa biz de öyle. Nasıl? Şehit liderimizin dediği gibi terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele" ifadelerini kullandı.