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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi

19.01.2022 16:21

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Düşman arıyorsanız faizi, enflasyonu düşürün. Ocak ayı enflasyonunu TÜİK yüzde 40'ın üzerinde açıklamak zorunda kalacak.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Düşman arıyorsanız faizi, enflasyonu düşürün. Ocak ayı enflasyonunu TÜİK yüzde 40'ın üzerinde açıklamak zorunda kalacak." dedi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında, güvenlik veya terör gerekçesiyle, Türkiye'nin demokratikleşme çabalarının durdurulamayacağını ifade etti.

Ülke güvenliğinin istikrarlı bir demokrasiyle sağlanabileceğini belirten Babacan, güvenlik gerekçesiyle haklardan, özgürlüklerden ve demokrasiden vazgeçilemeyeceğini söyledi.

Babacan, Türkiye'nin en kısa zamanda ayağa kalkarak insanının özgürlüğü, mutluluğu ve refahı için demokrasi maratonunu koşmaya devam edeceğini, sağduyunun sesinin kazanacağını ve sessiz çoğunluğun sağduyusunun hakim olacağını vurguladı.

Hiçbir zaman korku siyaseti yapmayacaklarını ifade eden Babacan, şöyle devam etti:

"Ülkedeki asalım-keselim tarzı siyasete asla prim vermeyeceğiz. Ülkemizi sağ salim toplumsal barış, özgürlük ve demokrasi limanına her beraber yanaştıracağız. Türkiye'nin gündemini mafya ve çetelerin değil, demokratikleşme adımlarının meşgul edeceği günleri gerçekleştireceğiz. Parti olarak kim olursa olsun, herkesin insan olmaktan kaynaklanan özgürlüklerinin garantisi, kefili olacağız."

"Doğru bildiğimizi çekinmeden konuşuruz"

Babacan, "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik ifadeleri nedeniyle sanatçı Sezen Aksu'ya gösterilen tepkiye değinerek, şunları kaydetti:

"Dün Aksu ile ilgili haktan, özgürlükten bahsedince başka bir grubun saldırılarıyla karşılaştım. Biz bu ülkeyi, bu marjinal kuşatmalara bırakmayacağız. Sesi yüksek çıkanın, başkalarının hakkını, hukukunu taciz ettiği bir Türkiye'ye 'hayır' diyeceğiz, haklının yanında olacağız. Kimse bu saldırılarla susacağımızı, sineceğimizi düşünmesin. Ne yaparlarsa yapsınlar, hepsi gelsinler üzerimize hiç fark etmez biz buradayız."

Hakikatin yolundan bir adım dahi geri atmayacaklarını vurgulayan Babacan, "Bir sanatçının beş sene önce çıkmış bir şarkısını bugün kutuplaştırma, çatışma için malzeme edenlerin amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Organize bir iş olduğunu anlamak için bir istihbarat uzmanı falan olmaya gerek yok. Bunları artık herkes anlıyor, kimseyi kandıramazsınız. Kimse boşuna heveslenmesin, biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, böyle kirli hesapların peşinden koşan, yarınlarımızı hedef alan gruplara pabuç bırakmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Parti programında açık bir şekilde ortaya koydukları ilke ve değerleri referans aldıklarını belirten Babacan, "Günlük rüzgarlarla eğilip bükülmeyiz. Doğru bildiğimizi çekinmeden konuşuruz. Hiç kimseden de korkmayız. Dinimizin kutsallarını alet edenler korksunlar. Bunların hepsini milletimiz gayet iyi anlıyor ve bir kenara not ediyor. O sessiz çoğunluk ilk seçimde tercihleriyle sandıkta konuşacak." dedi.

İktidarın sürekli düşman üretip, toplumu kutuplaştırmaya çalıştığının farkında olduklarını ifade eden Babacan, şunları kaydetti:

"Tutunacak tek dalı o kaldı. Başka hiçbir şey üretemiyor, bu ülkenin hiçbir sorununa çözüm bulamıyor. Bu ülkede açlık, yoksulluk artıyor. Biraz da zaten bunların üzerini kapatmak için bu gündemleri ortaya çıkarıyorlar. Şu anda bu ülkenin en büyük düşmanı hukuksuzluk, adaletsizlik, ekonomik kriz, yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik. Düşman arıyorsanız faizi, enflasyonu düşürün. İkisi de sürekli artıyor ve artmaya devam edecek. Ocak ayı enflasyonunu TÜİK yüzde 40'ın üzerinde açıklamak zorunda kalacak. Gerçek enflasyon yüzde 80, yüzde 100. Siz gidin bunlarla mücadele edin. Enflasyon bir ülkenin ekonomisi, vatandaşları için tam bir beladır. Enflasyon hızla yükseliyor, hayat hızla pahalanıyor. Yapamıyorlar, beceremiyorlar ve hedef yanıltıyorlar. "

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi

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Kaynak: AA

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