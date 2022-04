DEVA Partisi'nden olası erken seçim iddiası: İktidarın bu kışı çıkartabilecek bir performansı yok! - Son Dakika

Seçim tartışmaları sürerken DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, iktidarın kasım ayında topluma 'yalancı bir bahar yaşatarak' seçime girme planı olduğunu iddia etti.

"OLASI SEÇİM KASIM AYINDA YAPILABİLİR'

Gerçek Gündem'in haberine göre, KRT TV'deki Olağan İşler programında erken seçim tartışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Şahin, "Şu an itibariyle CHP, her ne kadar seçim yasasında dört maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş olsa da, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir karar alarak bir an önce adalet komisyonları aracılığıyla il ve ilçe seçim kurullarının oluşturulmasına dair kararını illere gönderdi. Ve hemen ardından bayram sonu, çok hızlı bir şekilde, 3 ay içerisinde bu kurulları oluşturacak. Ve olası bir seçimi kasım ayında yapabilirler. Kasımda bir seçim bizim beklentimiz dahilinde, çünkü iktidarın bu kışı çıkartabilecek bir performansı yok. İktidar şu anda yoğun bakımda" şeklinde konuştu.

"TOPUMA BİR YALANCI BAHAR YAŞATARAK 'SEÇİME GİDEBİLİR MİYİZ' DÜŞÜNCESİ VAR"

İktidarın, seçime giderken ekonomik temelli bir plan yaptığını belirten Şahin, "Sadece ölüm öncesinde 'acaba güzel bir hayat verebilir miyiz' düşüncesiyle sağdan soldan bir kısım ekonomik destekler bulmaya çalışıyor. Bugün itibariyle, İsrail'le, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle yapılan görüşmelerin temelinde bir yalancı bahar yaşatmak; yani sonbaharda topluma bir yalancı bahar yaşatarak emekliye, dar gelirliye, sosyal yardıma ihtiyacı olan kesime 12.5 milyar gibi bir bütçe ayırarak 'acaba sonbaharda böyle bir seçime gidebilir miyiz' düşüncesi var" ifadelerini kullandı.

PARTİNİN BAYRAM SONRASI ALTERNATİF ÇALIŞMALARI

Şahin ardından, erken seçim sürecine dair DEVA Partisi'nin yol haritasını da şu sözlerle aktardı:

"Dolayısıyla burada hangi kanunla gireceğini, hangi yapıyla gireceğiniz belli olmadan bir değerlendirme yapmak son derece anlamsız olur. Lakin, biz İstanbul'da İl başkanlığımızın haricinde hiçbir kamuoyu anketini kendimiz yaptırmadık. Bayramdan sonra Seçim İşleri Başkanı olmam sebebiyle kendi birimimizde kurumsal iletişim başkanlarımızla birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Bayram sonunda 2-3 ayrı firmayla bu çalışmayı gerçekleştireceğiz.

'Biz nerede güçlüyüz', 'ne yaparsak vatandaşa daha rahat ulaşabiliriz' ve bu yapının içerisinde Millet İttifakı'nın bir bileşeni olarak 'bu ittifak yapısı içerisinde kaldığımız zaman mı, parlamentoya temsil açısından Anayasa değişikliğine katkı sağlamak açısından daha büyük bir güç verebiliriz, yoksa ayrıca seçime girmek suretiyle mi bunu yapabiliriz', bunlara ilişkin alternatif çalışmaları yapacağız. Bunlar, bayramdan sonra Mayıs ayının ortasında gerçekleştireceğimiz hususlar."